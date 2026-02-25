Angajații din Guvern, cu tunurile pe Ilie Bolojan. Se tem că rămân fără locuri de muncă (VIDEO)

Angajații din Guvern continuă să îl atace pe Ilie Bolojan după adoptarea reformei administrației publice. Oamenii din aparatul Palatului Victoria acuză că premierul dă afară fără să se uite de unde. Și că „e o prigoană a lucrătorilor de la stat”.

Ce îi reproșează lui Bolojan angajații din Guvern

Reprezentanții organizației sindicale din Guvern acuză că premierul a adoptat actul normativ în ciuda avertismentelor venite de la mai multe ministere, dar și de la Consiliul Economic și Social, care semnalau vulnerabilități ale proiectului.

„Guvernul a primit aceste avertismente. Nimeni nu le-a citit – nici nu se putea, de vreme ce unele avize au sosit cu nici două ore înainte de ședința de Guvern. Premierul „eu-guvernez-singur” le-a tratat ca pe simple formalități și le-a ignorat.”, arată angajații din .

Sindicaliștii din Palatul Victoria acuză că Bolojan a tăiat de unde era mai ușor și se ferește să intre peste sinecurile politice.

„Ordonanța începe, previzibil, cu tăieri acolo unde e mai simplu: în zona funcției publice, în drepturile și securitatea profesională a celor care nu au pârghii politice. În schimb, trâmbițata reformă ocolește cu grație zonele reale de risipă și politizare.

De exemplu, la CNSAS, colegiul de conducere are 13 membri, toți numiri politice, iar la CNCD colegiul director are 9 membri cu rang de secretar de stat. Aceste structuri sunt populate prin decizie politică, cu mandate generoase și indemnizații consistente. Acolo nu vedem urgență. Acolo nu vedem reformă.

Nu vedem urgență nici în respectarea voinței poporului de a reduce numărul de parlamentari sau sumele alocate partidelor politice, care încasează cotizații de la membrii, deci au surse de venit.”, transmit angajații din Guvern.

Atacuri dure între pereții Palatului Victoria

„Atunci când urgența devine instrument de impunere a voinței politice, statul de drept devine decor, iar cetățenii obiecte, numere.

Ura de clasă cultivată de actualul Guvern împotriva unei largi categorii sociale și profesionale este un tip de discurs care a mai existat în Europa doar în perioadele cele mai întunecate ale secolului trecut, înainte de Al Doilea Război Mondial. Este ipocrizie, disperare și cinism să fie momit mediul privat cu măsuri economice condiționate de concedierea bugetarilor. Pleacă unii, dar vor veni alții – ai lor.”, mai spun angajații din Guvern.

