B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Angajații din Guvern, cu tunurile pe Ilie Bolojan. Se tem că rămân fără locuri de muncă (VIDEO)

Angajații din Guvern, cu tunurile pe Ilie Bolojan. Se tem că rămân fără locuri de muncă (VIDEO)

Adrian A
25 feb. 2026, 15:06
Angajații din Guvern, cu tunurile pe Ilie Bolojan. Se tem că rămân fără locuri de muncă (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce îi reproșează lui Bolojan angajații din Guvern
  2. Atacuri dure între pereții Palatului Victoria

Angajații din Guvern continuă să îl atace pe Ilie Bolojan după adoptarea reformei administrației publice. Oamenii din aparatul Palatului Victoria acuză că premierul dă afară fără să se uite de unde. Și că „e o prigoană a lucrătorilor de la stat”.

Ce îi reproșează lui Bolojan angajații din Guvern

Reprezentanții organizației sindicale din Guvern acuză că premierul a adoptat actul normativ în ciuda avertismentelor venite de la mai multe ministere, dar și de la Consiliul Economic și Social, care semnalau vulnerabilități ale proiectului.

„Guvernul a primit aceste avertismente. Nimeni nu le-a citit – nici nu se putea, de vreme ce unele avize au sosit cu nici două ore înainte de ședința de Guvern. Premierul „eu-guvernez-singur” le-a tratat ca pe simple formalități și le-a ignorat.”, arată angajații din Guvern.

Sindicaliștii din Palatul Victoria acuză că Bolojan a tăiat de unde era mai ușor și se ferește să intre peste sinecurile politice.

„Ordonanța începe, previzibil, cu tăieri acolo unde e mai simplu: în zona funcției publice, în drepturile și securitatea profesională a celor care nu au pârghii politice. În schimb, trâmbițata reformă ocolește cu grație zonele reale de risipă și politizare.

De exemplu, la CNSAS, colegiul de conducere are 13 membri, toți numiri politice, iar la CNCD colegiul director are 9 membri cu rang de secretar de stat. Aceste structuri sunt populate prin decizie politică, cu mandate generoase și indemnizații consistente. Acolo nu vedem urgență. Acolo nu vedem reformă.

Nu vedem urgență nici în respectarea voinței poporului de a reduce numărul de parlamentari sau sumele alocate partidelor politice, care încasează cotizații de la membrii, deci au surse de venit.”, transmit angajații din Guvern.

Atacuri dure între pereții Palatului Victoria

„Atunci când urgența devine instrument de impunere a voinței politice, statul de drept devine decor, iar cetățenii obiecte, numere.

Ura de clasă cultivată de actualul Guvern împotriva unei largi categorii sociale și profesionale este un tip de discurs care a mai existat în Europa doar în perioadele cele mai întunecate ale secolului trecut, înainte de Al Doilea Război Mondial. Este ipocrizie, disperare și cinism să fie momit mediul privat cu măsuri economice condiționate de concedierea bugetarilor. Pleacă unii, dar vor veni alții – ai lor.”, mai spun angajații din Guvern.

Subiectul a fost discutat cu Noni Iordache, președinte al Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, și în emisiunea Talk B1, moderată de Nadia Ciurlin:

Tags:
Citește și...
Cât plătesc românii pentru gaze față de Spania, Italia și Franța. Diferențele sunt uriașe
Economic
Cât plătesc românii pentru gaze față de Spania, Italia și Franța. Diferențele sunt uriașe
Inflația scade în Uniunea Europeană, dar România rămâne pe primul loc. Cum arată diferențele de prețuri între țara noastră și restul UE
Economic
Inflația scade în Uniunea Europeană, dar România rămâne pe primul loc. Cum arată diferențele de prețuri între țara noastră și restul UE
Scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Ce condiții mai trebuie îndeplinite
Economic
Scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Ce condiții mai trebuie îndeplinite
Uniunea Europeană anunță un nou sprijin financiar pentru români. Ce sectoare pot profita de ajutor din 2028
Economic
Uniunea Europeană anunță un nou sprijin financiar pentru români. Ce sectoare pot profita de ajutor din 2028
Cristian Păun: România e într-un mare pericol și nu mai poate funcționa pe caiet, dar nu e corect ca tot noi, cei din Educație, să plătim costurile generate de o guvernanță cu picioarele (VIDEO)
Economic
Cristian Păun: România e într-un mare pericol și nu mai poate funcționa pe caiet, dar nu e corect ca tot noi, cei din Educație, să plătim costurile generate de o guvernanță cu picioarele (VIDEO)
Taxele locale vor fi revizuite săptămâna aceasta. Anunțul făcut de președintele UDMR, Kelemen Hunor. Cum i-a convins pe Bolojan și Grindeanu (VIDEO)
Economic
Taxele locale vor fi revizuite săptămâna aceasta. Anunțul făcut de președintele UDMR, Kelemen Hunor. Cum i-a convins pe Bolojan și Grindeanu (VIDEO)
Ministrul Muncii a prezentat pachetul de solidaritate socială. Cum încercă Guvernul să sprijine pensionarii și familiile vulnerabile
Economic
Ministrul Muncii a prezentat pachetul de solidaritate socială. Cum încercă Guvernul să sprijine pensionarii și familiile vulnerabile
Românii resimt tot mai puternic austeritatea. Semnele crizei apar peste tot, de la supermarket la restaurant: „Simt că am mai puţini bani”
Economic
Românii resimt tot mai puternic austeritatea. Semnele crizei apar peste tot, de la supermarket la restaurant: „Simt că am mai puţini bani”
Contribuția minimă la pensia voluntară crește din 2026. Ce sume vor plăti românii
Economic
Contribuția minimă la pensia voluntară crește din 2026. Ce sume vor plăti românii
Lucrările care pot fi executate fără autorizația de construire. Situațiile reglementate de legislația în vigoare
Economic
Lucrările care pot fi executate fără autorizația de construire. Situațiile reglementate de legislația în vigoare
Ultima oră
15:10 - Polițist de frontieră, proxenet și traficant de minore. Cu ce-și mai petrec timpul agenții statului
15:06 - Cât plătesc românii pentru gaze față de Spania, Italia și Franța. Diferențele sunt uriașe
15:00 - „Campionul” consumului de energie din locuință. Iată de ce îți poate crește factura fără să-ți dai seama
14:59 - E lege în România! Restricții stricte pentru agresorii sexuali. Unde nu mai pot lucra de acum înainte
14:52 - Inflația scade în Uniunea Europeană, dar România rămâne pe primul loc. Cum arată diferențele de prețuri între țara noastră și restul UE
14:39 - Amenzi usturătoare pentru agresorii care nu fac consiliere psihologică. Legea a trecut de Parlament
14:25 - Cum pot primarii să fenteze legal reforma administrativă anunțată de Bolojan. Trucul folosit pentru a nu tăia posturile
14:23 - Cluj-Napoca, lider la prețurile locuințelor. Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați și unde găsești variante mai accesibile
14:10 - Dan Bălan, reacții intense după concertul din Chișinău. Ce spun fanii despre apariția recentă a artistului (GALERIE FOTO, VIDEO)
13:58 - Șoferii din România își pot recupera banii pentru mașinile distruse de gropi. Ce trebuie să faci ca să fii despăgubit