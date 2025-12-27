Activitatea Complexului Energetic Oltenia (CEO) a fost parțial afectată de un atac informatic de tip ransomware. Atacul, denumit „Gentlemen”, a fost identificat pe 26 decembrie, în jurul orei 1:40, și a afectat infrastructura IT de business a CEO. Compania a transmis că nu a fost pusă în pericol funcționarea Sistemului Energetic Național.

Ce efecte a avut atacul informatic de la Complexul Energetic Oltenia

„În urma atacului, unele documente și fișiere au fost criptate, iar mai multe aplicații informatice au devenit temporar indisponibile, inclusiv sisteme de tip ERP, aplicații de management al documentelor, serviciul de e-mail și site-ul societății. Activitatea companiei a fost parțial afectată, fără a fi pusă în pericol funcționarea Sistemului Energetic Național”, compania.

Sistemele afectate au fost izolate imediat. Incidentul a fost raportat Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Ministerului Energiei și altor autorități.

Plângere la DIICOT, după atacul informatic

De asemenea, CEO a depus o plângere penală la DIICOT pentru infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic și alterarea integrității datelor informatice.

CEO dă asigurări că depune toate eforturile pentru „restabilirea completă a sistemelor informatice în cel mai scurt timp posibil”.

„Încă de la momentul identificării atacului, specialiștii IT ai Complexului Energetic Oltenia au demarat procesul de reconstrucție a sistemelor pe o infrastructură nouă, utilizând copiile de siguranță existente. În prezent, se află în curs de analiză amploarea exactă a incidentului, precum și existența unei eventuale exfiltrări de date”, a mai transmis compania.