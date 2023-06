Au apărut pepenii de Dăbuleni pe piață. Cât costă 1 kilogram: „Pe drum preţul ajunge uneori chiar să se dubleze”

În ciuda întârzierii cauzate de vremea rece, a apărut în sfârșit prima recoltă de . Potrivit producătorilor, există o cantitate mai mică față de anul trecut, însă aceștia asigură că pepenii sunt la fel de dulci și zemoși. La târgul en-gros, acești pepeni sunt comercializați la 2 lei pe kilogram. Cu toate acestea, intermediarii doresc să obțină și ei profit, așa că dublează prețul.

Pepenii s-au copt cu întârziere de două săptămâni

În piețele en-gros din Dăbuleni, există o agitație constantă. Vremea schimbătoare a ținut fermierii pe loc. de două săptămâni în acest an, astfel încât fiecare zi este crucială în competiția cu produsele importate.

„De patru zile vând la piaţă. Nu suntem mulţumiţi de problema… care aduce de la Grecia. De ce nu le ia vamă ca să nu mai aducă? Să le ia bani”, spune Marin Bulintiş, producător de pepeni.

Deşi producţia este mai mică decât în anii precedenţi, preţul rămâne atractiv pentru cei care dispun de produse de calitate pentru a le comercializa.

„Cu 2 lei, 2,5 lei pleacă de aici, din en-gros, pepenii spre pieţele din ţara întreagă. Pe drum preţul ajunge uneori chiar să se dubleze, spun producătorii, în timp ce intermediarii susţin că afacerea este corectă şi toată lumea are de câştigat”, notează Cristina Oprea, reporter .

Importuri de 24 milioane de euro anual

Nicu Dulea, un cultivator pasionat, cultivă pepeni de calitate superioară pe o fermă de peste două hectare. Folosind îngrășăminte naturale, el se asigură că produsele sale sunt sănătoase și gustoase. Pepenii vor fi disponibili pe piață în câteva zile, oferind o opțiune excelentă pentru consumatori: „Nu sunt forţate cu potasiu pentru coacere. Este dat numai cu găinaţ de pasăre. Zeama cu urzici ce face? Urzica, având fier, ea îşi ia pentru imunitate. Eu sper anul ăsta să culeg cam în jur de 200 de tone.”

Producția de pepeni românești a scăzut de la an la an, conform datelor INS. În 2021 s-au cules peste 382 de mii de tone, în timp ce anul trecut producția nu a depășit 180 de mii de tone. Pentru a compensa această scădere, importăm pepeni în valoare de 24 de milioane de euro în fiecare an.