Bani de la stat pentru facturi. Până când poate fi folosită a doua tranșă de 700 de lei de pe cardurile de energie

au fost alimentate cu a doua tranșă de 700 de lei pentru fiecare persoană care beneficiază de ajutor.

Cardurile de energie, valabile până în 27 decembrie 2023

din prima și a doua tranșă se pot folosi până la data de 27 decembrie 2023. Ele se pot folosi pentru plata facturilor curente sau restante pentru energie electrică, energie termică în sistem centralizat, butelie cu GPL propan pentru încălzire (exclus butelie GPL butan pentru uz casnic – gătit), gaze, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale doar pentru încălzire, conform

Pentru plată, persoanele trebuie să prezinte cardul de energie primit prin poștă, actul de identitate și factura.

Cine beneficiază de sprijin

Persoanele care beneficiază de ajutor sunt:

– Pensionari cu venitul sub 2000 de lei, inclusiv;

– Pensionari de invaliditate cu venitul sub 2000 de lei, inclusiv;

– Persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2000 de lei, inclusiv;

– Familiile cu alocație de susținere. Media venitului lunar pe membru de familie nu poate depăși 2.000 de lei.