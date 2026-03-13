Traian Avarvarei
13 mart. 2026, 23:53
Barbu cere Consiliului Concurenței să verifice adaosurile care apar pe traseul dintre fermier și consumator: „Cum ajunge o firmă din Cipru să umple rafturile supermarketurilor din România cu produse obținute de ai noștri?”
Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cu cât se scumpește carnea de porc în drumul de la „poarta fermei” la supermarket
  2. Barbu: La carnea de pasăre situația este cel puțin la fel de alarmantă

Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, a cerut Consiliului Concurenței „să investigheze urgent” adaosurile care apar pe traseul dintre fermier și consumator. De exemplu, a explicat Barbu, porcul se vinde cu aproximativ 4,3 lei/kg la poarta fermei și cu 20 și 28 de lei în supermarketuri. „La raionul de carne de pasăre situația este cel puțin la fel de alarmantă”, a mai afirmat ministrul.

Cu cât se scumpește carnea de porc în drumul de la „poarta fermei” la supermarket

„De ce sunt nevoiți fermierii români să își vândă producția către firme offshore din Cipru pentru a putea accesa piața supermarketurilor din România?

Consiliul Concurenței să investigheze urgent!

Am stat de vorbă cu fermieri, am analizat date și am mers în magazine. Am intrat într-un supermarket al unui mare retailer german.

Pe rafturi am găsit multă carne de porc, țara de proveniență: Spania – aproape de termenul de expirare – și foarte puțină carne românească, la prețuri mai mari decât cea de import.

Astăzi, la poarta fermei, porcul se vinde cu aproximativ 4,3 lei/kg, iar în supermarket carnea ajunge să coste în medie între 20 și 28 de lei.

Fermierii sunt puși în situația să vândă sub costul de producție sau să își închidă fermele, în timp ce consumatorul plătește din ce în ce mai mult pentru carne provenită din import.

Pe traseul dintre fermierul român și consumator apar adaosuri care ridică multe semne de întrebare. Din cauza acestor mecanisme, fermele românești se închid, iar românii plătesc tot mai mult pentru mâncare.

De aceea atrag atenția Consiliului Concurenței să verifice cine câștigă din acest lanț și de ce fermierii și consumatorii români trebuie să plătească scump!”, a transmis ministrul Agriculturii, pe Facebook.

Barbu: La carnea de pasăre situația este cel puțin la fel de alarmantă

Florin Barbu s-a referit apoi la situația cărnii de pasăre și s-a întrebat, din nou, cum e posibil ca o firmă din Cipru să umple rafturile supermarketurilor din România cu produse obținute tot de la români.

„La raionul de carne de pasăre situația este cel puțin la fel de alarmantă.

Vă dau un exemplu: peste 60% din produse sunt etichetate sub un singur brand – Gustavi – deținut de o firmă înființată în 2024, cu 5 angajați, care la rândul ei este deținută de un offshore din Cipru.

Astfel de companii doar comercializează produse ale unor mari producători români. Cu alte cuvinte, produse ale unor companii românești, precum Avicola Crevedia, Coco Rico, Morandi, Avicola Focșani sau EuroAvi, cu sute de angajați și producție reală, care nu au acces la raft.

Cum ajunge o firmă din Cipru să umple rafturile supermarketurilor din România cu produse obținute de ai noștri?

Am spus-o și o repet: Ministerul Agriculturii nu are atribuții de control, dar se va implica împreună cu Consiliul Concurenței și toate celelalte autorități pentru a opri aceste practici comerciale neloiale!”, a mai transmis ministrul Florin Barbu, pe Facebook.

