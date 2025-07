Barbu: „De anul acesta, vom produce 498 de milioane de pui. Suntem pe locul 1 în UE, puiul românesc are cea mai curată etichetă”. Ce spune despre importurile din Ucraina (VIDEO)

Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că România are un grad de autosuficiență de 165% pe ceea ce înseamnă carnea de pui, iar anul acesta vom produce 498 de milioane de pui. Barbu a mai afirmat că, începând de anul trecut, pe teritoriul României nu s-au important carne de pui și ouă din Ucraina.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Barbu: Anul acesta producem 498 de milioane de pui

„Dacă vorbim la carnea de pui, România are un grad de autosuficiență de 165%. Am reușit în 2 ani să construim ferme, încă 10 milioane de locuri de cazare, asta înseamnă încă 98 de milioane de pui.

De anul acesta, vom produce 498 de milioane de pui.

În 2024, am reușit (…) să încheiem un acord de export de pui românesc și am exportat 198 de milioane de pui. Puiul românesc are cea mai curată etichetă. România e pe locul 1 în UE la carnea de pui”, a declarat ministrul Agriculturii.

Barbu: Nu s-au mai importat ouă și pui din Ucraina

„Pe parte de Ucraina, știm că au fost probleme privind importul de carne de pui și ouă. Am reușit să negociez cu Ucraina privind licențierea producătorilor și a fermierilor care vor să importe din Ucraina. Am prelungit această licențiere până pe 31 decembrie și încă de anul trecut, când a fost pus în vigoare acest mecanism, pe teritoriul României nu s-au importat carne de pui și ouă din Ucraina”, a mai declarat Florin Barbu.

În aceeași emisiune, ministrul a mai afirmat că prețurile la alimentele de bază în perioada aceasta, odată cu majorarea TVA și a prețurilor la energie, dacă el n-ar fi reușit să prelungească plafonarea adaosului comercial la aceste alimente.