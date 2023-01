BNR a majorat dobânda cheie la 7%, în prima ședință din acest an

Banca Națională a României (BNR) a majorat, marți, dobânda de politică monetară cu 25 de puncte de bază, la 7%, în prima ședință de politică monetară din acest an.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 10 ianuarie 2023, a hotărât următoarele:

majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe an, de la 6,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2023;

majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la sută pe an, de la 7,75 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00 la sută, de la 5,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2023;

menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

La cât ar putea ajunge inflației

Economiștii precizează că rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni s-a majorat faţă de exerciţiul anterior, ajungând la o valoare medie de 10,68%.

În ceea ce priveşte cursul de schimb euro/leu, peste 90% dintre investitorii care au participat la un studiu anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0279 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,1021 lei pentru un euro.

România a treia cea mai mare valoare a inflației industriale dintre statele membre, după Ungaria și Letonia iar preţurile produselor care ies pe porţile fabricilor au crescut cu 27,4% în Uniunea Europeană (UE), în noiembrie, comparativ cu aceeași lună din 2021 – indică cel mai nou studiu publicat joi de