Bogdan Ivan: „Prețul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la 1 leu și un pic"

Bogdan Ivan: „Prețul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la 1 leu și un pic”

Elena Boruz
06 oct. 2025, 14:08
Bogdan Ivan: „Prețul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la 1 leu și un pic”
Bogdan Ivan (PSD) / Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat, luni, că prețul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la un leu și un pic. Acesta a făcut o invitație, în cadrul evenimentului de specialitate la care a fost prezent, prin care a spus că și-ar dori să „fim parteneri într-un termen cât mai scurt”.

Bogdan Ivan: „Cu măsuri atât de brutale, nu vei reuși niciodată să câștigi încrederea pieței și a partenerului economic”

Ministrul Energiei a subliniat faptul că preferă să nu facă promisiuni, chiar dacă acestea par tentante. Ivan a declarat că este foarte important să existe un parteneriat într-un format deschis de grup de lucru pe care susține că l-a instituit încă de la începutul mandatului.

„E foarte tentant să vii și să spui: plafonăm la 1 leu. Cred că, cu măsuri atât de brutale, nu vei reuși niciodată să câștigi încrederea pieței și a partenerului economic. Cred foarte mult că măsura asta putem să o facem pentru toți consumatorii casnici din niște mecanisme foarte clare împreună cu producătorii și cu furnizorii, într-o discuție aplicată punctual pentru consumatorul casnic. Și sunt niște mecanisme pe care cred că le știm cu toții, n-aș vrea să intru acum în detalii, vreau să spun doar că vreau să fim parteneri în gândirea asta și din punct de vedere economic poate să fie un calcul care să ne ducă la un leu, un leu și un pic atunci când vorbim despre prețul la consumatorul casnic. Mă refer la prețul final cu toate accesoriile și cu toate tarifele plus taxe și TVA. Din acest punct de vedere, vă invit să fim parteneri într-un termen cât mai scurt, în acel format deschis de grup de lucru pe care l-am avut încă de la începutul mandatului”, a menționat Bogdan Ivan, la un eveniment pe teme de energie, informează agerpres.

Ministrul Energiei: „Șocul de la 0,68 la 1,50-1,55 lei a fost devastator”

De asemenea, ministrul a afirmat că „energia are o importanță tot mai mare în tot ce înseamnă zonă economică”, conform unor datelor Eurostat.

„Va fi o formulă în care atingem și un element foarte important de stabilizare, de reducere a inflației, pentru că șocul de la 0,68 la 1,50-1,55 lei, știți și dumneavoastră, în societate a fost unul devastator, plus toate știrile și breaking news-urile care au venit după asta. Deși avem 3,7 milioane de consumatori care au în medie un consum de 100 KWh pe lună și plăteau 70 de lei, iar acum plătesc 150 de lei, nu e o sumă uriașă, dar în același timp, mediatic vorbind, e x2, iar acest lucru poate să aibă impact pe orizontală și acest lucru se vede în toate produsele și serviciile pe care noi le consumăm. Dacă în 2019, în medie, conform Eurostat, ponderea costului energiei în produsul finit era de 2%, astăzi, în 2025, tot conform Eurostat, e de 10% în medie, ceea ce arată că energia are o importanță tot mai mare în tot ce înseamnă zonă economică”, a adăugat ministrul.

