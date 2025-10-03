Scenariu de blackout în România. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), a declarat vineri, pentru B1 TV, că dacă centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia vor fi scoase din funcțiune pe 31 decembrie 2025, așa cum ne-am angajat în fața Comisiei Europene, există riscul unui blackout de până la 52 de ore în România, după cum rezultă dintr-un raport întocmit de o companie independentă.

România s-a angajat în fața Comisiei Europene să renunțe la centralele pe cărbune și să le înlocuiască cu altele pe gaz, mai puțin poluante. Autoritățile române au luat 2,6 miliarde de euro, bani europeni, pentru a dezvolta noile capacități de producție, dar în ultimii ani nu a făcut nimic. Ivan s-a ferit să spună că autoritățile române practic „au dat țeapă” Uniunii Europene, dar a admis că acestea „nu și-au făcut treaba”.

Bogdan Ivan a mai declarat că scenariul blackout-ului și încă trei scenarii sunt acum pe masa Comisiei Europene, în încercarea autorităților române de a obține o amânare a închiderii acestor centrale pe cărbune.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV. Tot acum, Ivan a admis că pe anumite intervale orare România chiar are cea mai scumpă energie din lume.

Ce a declarat Ivan despre un scenariu de blackout în România

Întrebat cum a ajuns la concluzia că vom avea un blackout, ministrul Energiei a răspuns:

„La o solicitare a , a contractat un studiu de la o companie de consultanță internațională. autorizată ca metodologie la nivel european și acceptată de Comisia Europeană, care a analizat scenariul în care România va scoate din producție centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia la 31 decembrie 2025.

Toate acestea în contextul în care România și-a asumat, în ultimii cinci ani, să ia 2,6 miliarde de euro și să facă noi capacități de producție a energiei electrice, bazate pe gaz și pe panouri fotovoltaice, plus , pentru a înlocui energia produsă de cărbune într-o formă mai ieftină și mai prietenoasă cu mediul.

România a încasat acești bani, nu a făcut aceste proiecte și acum e în situația în care, în fața Comisiei, România a încercat să arate argumente clare, făcute de un expert independent autorizat la nivel european, care e impactul asupra României, în condițiile în care au fost scoase capacități de producție, cum am trece această iarnă dacă am opri centralele de cărbune de la Complexul Energetic Oltenia”.

Deci e scenariu de blackout în România pentru că autoritățile noastre nu și-au făcut treaba, deși au luat banii necesari de la Uniunea Europeană.

Întrebat dacă raportul a fost întocmit de echivalentul austriac al ANRE-ului român, Ivan a răspuns: „Nu, e făcut de o companie. (…) N-au nicio legătură instituțiile din Austria cu acest raport independent. El e făcut de o companie de consultanță, care a folosit metodologia europeană în materie”.

Bogdan Ivan a mai afirmat că pe lângă scenariul cu blackout-ul, cuprins într-un raport de 6.000 de pagini, mai sunt încă trei puse pe masa Comisie Europene, din care unul „moderat”.

Ministrul a precizat apoi că autoritățile române încearcă să amâne închiderea centralelor pe cărbune tocmai pentru a evita acest scenariu negru. Dacă nu reușim să obținem o amânare, „avem un risc foarte mare”.

„Într-o situație complicată, riscăm să avem până la 52 de ore fără energie, lucru care rezultă din acel studiu. Nu sunt fericit, e o realitate pe care încercăm s-o evităm”, a punctat ministrul Energiei.

Ivan a mai spus că situația se va stabiliza la toamnă, când „intrăm cu centrala de la Mintia, de la Iernut”.

Ce a declarat Bogdan Ivan despre prețul energiei în România

Tot acum, întrebat dacă e adevărat că a spus că avem cam cel mai scump curent electric din lume, ministrul Energiei a confirmat: „Pe anumite intervale orare, da”.

Cu o zi înainte, Ivan : „Dacă nu intervenim să scădem odată prețul ăsta, vom fi în situația în care românii să plătească cea mai scumpă energie din toată lumea mult timp de acum înainte, iar companiile românești să plătească energie scumpa, să nu mai fie competitive atunci când se duc să exporte produse în afara țării noastre. E o problema de siguranță națională, în contextul în care, din tot ceea ce cumpărăm noi, ponderea energiei este între 10 și 70 la sută”.