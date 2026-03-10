B1 Inregistrari!
10 mart. 2026, 15:39
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Guvernul României﻿ / Facebook
Cuprins
  1. Proiectul bugetului de stat, publicat. Când ar putea fi adoptat bugetul pentru 2026
  2. Ce deficit bugetar estimează Guvernul pentru anul 2026
  3. Proiectul bugetului de stat, făcut public. Ce fonduri sunt prevăzute pentru programe sociale și educaționale
  4. Cum sunt împărțite veniturile din impozitul pe venit
  5. Ce spune Ministerul Finanțelor despre sprijinul pentru mediul de afaceri
  6. Proiectul bugetului de stat, făcut public. Ce măsuri sunt prevăzute în proiect pentru salarii, pensii și bugetari
  7. Ce riscuri economice vede Guvernul pentru România

Ministerul Finanțelor a făcut public, marți, proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, chiar dacă în interiorul coaliției de guvernare continuă discuțiile pe marginea acestui document.

Potrivit datelor prezentate, veniturile bugetare sunt estimate la aproximativ 391,7 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile ar urma să ajungă la 527,4 miliarde de lei, ceea ce generează un deficit de aproximativ 135,7 miliarde de lei.

Documentul include și credite de angajament care depășesc 712 miliarde de lei, adică sume promise pentru proiecte ce se vor derula pe mai mulți ani.

Proiectul bugetului de stat, publicat. Când ar putea fi adoptat bugetul pentru 2026

Calendarul stabilit la nivelul coaliției prevede adoptarea proiectului de buget în ședința de Guvern de joi. Ulterior, documentul ar urma să fie transmis Parlamentului vineri.

În weekend ar putea fi depuse amendamentele, iar la începutul săptămânii viitoare proiectul ar urma să fie analizat în comisiile parlamentare. Votul final în plenul reunit al Parlamentului este programat miercuri.

Ce deficit bugetar estimează Guvernul pentru anul 2026

Conform proiectului, deficitul bugetar pentru anul viitor este estimat la 6,2% din PIB, urmând ca acesta să scadă treptat la 5,1% din PIB în 2027.

Veniturile totale ar urma să ajungă la 36% din PIB, iar cheltuielile bugetare cresc cu aproximativ 55,5 miliarde de lei comparativ cu anul precedent.

În același timp, investițiile publice ar urma să crească semnificativ. Bugetul alocat acestui sector este mai mare cu 25,6 miliarde de lei, ceea ce ridică ponderea investițiilor la peste 8% din PIB, față de 7,2% în anul anterior.

Potrivit documentului publicat de Ministerul Finanțelor, deficitul ESA ar urma să ajungă la 3,2% din PIB până în 2029, ceea ce ar însemna apropierea de limitele impuse la nivel european.

Proiectul bugetului de stat, făcut public. Ce fonduri sunt prevăzute pentru programe sociale și educaționale

Proiectul de buget include mai multe alocări pentru programe sociale și educaționale.

Printre cele mai importante sume se numără:

  • 1,7 miliarde lei pentru sprijin financiar acordat vârstnicilor prin pachetul de solidaritate

  • 1,53 miliarde lei pentru programul „Masă sănătoasă” în școli

  • 15,48 miliarde lei pentru servicii sociale destinate copiilor și persoanelor cu dizabilități

  • fonduri pentru modernizarea drumurilor județene și comunale

  • programe dedicate protecției mediului și dezvoltării comunităților locale

De asemenea, bugetul include bani pentru compensarea costurilor la energie. În acest sens, 1,75 miliarde lei sunt alocate Ministerului Muncii, iar 2 miliarde lei Ministerului Energiei.

În paralel, aproximativ 27,7 miliarde lei provenite din TVA vor fi direcționate către bugetele locale pentru finanțarea unor servicii precum protecția copilului, transportul elevilor sau diverse programe educaționale.

Cum sunt împărțite veniturile din impozitul pe venit

Proiectul de buget stabilește și modul în care veniturile din impozitul pe venit sunt distribuite între autoritățile locale.

Structura este următoarea:

  • 63% către comune, orașe și municipii

  • 15% către consiliile județene

  • 6% către fonduri gestionate de consiliile județene

  • 14% către un mecanism național de echilibrare

  • 2% pentru finanțarea instituțiilor locale de spectacole

Ce spune Ministerul Finanțelor despre sprijinul pentru mediul de afaceri

Reprezentanții instituției susțin că bugetul pentru 2026 este construit pentru a stimula investițiile și dezvoltarea economică.

Bugetul este orientat ferm către mediul de afaceri şi relansare economică, atât prin sumele din investiţii care ajung în economie, cât şi prin stimularea investiţiilor productive, deductibilităţi pentru profitul reinvestit şi mecanisme moderne de finanţare prin capital de stat şi credite fiscale dedicate industriei, exploatãrii resurselor, inovãrii şi reîntoarcerii capitalului uman din afara ţãrii în România. Bugetul pe 2026 susţine creşterea economică pe termen lung, într-un context european şi internaţional marcat de incertitudini, printr-un mix de investiţii publice ridicate, consolidare fiscalã gradualã şi mãsuri de sprijin pentru mediul de afaceri.

Este un buget realist, construit fără presiune fiscalã suplimentară în 2026, pe baza veniturilor stabilizate în urma corecţiilor din a doua jumãtate din 2025, inclusiv eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) şi ajustãrile privind regimul microîntreprinderilor, care asigurã predictibilitate şi o bazã solidă de venituri.”, au transmis reprezentanţii Ministerului Finanţelor, potrivit Antena 3 CNN.

Proiectul prevede, de asemenea, credite de angajament pentru lansarea unor scheme de ajutor de stat incluse în pachetul de relansare economică.

Proiectul bugetului de stat, făcut public. Ce măsuri sunt prevăzute în proiect pentru salarii, pensii și bugetari

Documentul stabilește și câteva repere importante pentru anul 2026:

  • punctul de referință pentru pensii rămâne 81 de lei

  • câștigul salarial mediu brut ar urma să ajungă la 9.192 lei

  • numărul șomerilor ar putea scădea la aproximativ 265.000 persoane

  • rata șomajului este estimată la 3,4%

În același timp, mai multe drepturi din sectorul public ar urma să fie menținute la nivelul lunii decembrie 2025.

Ce riscuri economice vede Guvernul pentru România

Documentul identifică și mai multe riscuri pentru evoluția economiei românești.

Printre acestea se numără:

  • incertitudinile privind evoluția economiei europene

  • tensiunile geopolitice și fragmentarea economică globală

  • posibile schimbări în politicile comerciale internaționale

  • întârzieri în absorbția fondurilor europene

  • presiuni inflaționiste generate de creșteri salariale sau perturbări în lanțurile de aprovizionare

În plus, dificultățile din industria europeană, în special din sectorul auto, pot influența evoluția economiei în următorii ani.

