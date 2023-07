Care sunt alimentele și serviciile care au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri

Datele prezentate joi de Institutul Național de Statistică arată că zahărul și cartofii sunt alimentele care au înregistrat cele mai mari scumpiri în ultimul an, în timp ce uleiul este singurul care s-a ieftinit, transmite .

INS, detalii despre evoluția prețurilor la alimente și servicii

Zahărul avea un preț cu 55% mai mare în iunie 2023 față de luna similară a anului 2022, iar prețul cartofilor era cu 32,46% mai mare. Legumele și conservele de legume s-au scumpit și ele, cu 31,83%, cum de altfel s-a întâmplat și cu untul, în creștere cu 30,49%.

La polul opus se afla uleiul, al cărui preț a scăzut în ritm anual cu 8,17%.

Comparativ cu mai 2023, cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la carne de porc (plus 3,25%) și de vacă (plus 1,51%), la conservele și produsele din pește (plus 1,49%) și la bere (plus 1,35%).

În schimb, raportând datele din iunie la cele din mai, cartofii s-au ieftinit cu 5,38%, fructele proaspete cu 4,58%, iar legumele și conservele cu 3,66%.

Cât despre mărfurile nealimentare, în ultimul an, principalele scumpiri au fost înregistrate la energie termică (23,82%), detergenți (18,48%) și articole de igienă și cosmetice (16,72%).

Prețul combustibililor a scăzut în ultimul an cu 10,78%, iar medicamentele s-au ieftinit și ele, cu 4,62%.

La nivel de servicii, cele mai mari scumpiri din ultimul an sunt cele din sectorul aerian (37,32%), cele din apă, canal, salubritate (21,46%), respectiv cele de la CFR (21,18%).