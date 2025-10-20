B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Carrefour a intrat în parteneriat cu Trendyol. Ce putem cumpăra

Carrefour a intrat în parteneriat cu Trendyol. Ce putem cumpăra

Adrian A
20 oct. 2025, 12:46
Carrefour a intrat în parteneriat cu Trendyol. Ce putem cumpăra

Carrefour, primul hipermarket din România disponibil pe Trendyol. Mii de produse sunt listate pe platformă.

Carrefour pe Trendyol. Revoluție în cumpărăturile online 

Gama listată  pe Trendyol acoperă peste 200 de categorii de produse. Printre acestea se numără detergenți, produse pentru copii și bebeluși, cafea, articole de frumusețe și îngrijire personală, produse pentru curățenia locuinței, articole pentru animale de companie, jucării și electrocasnice mici.

Cum vor fi livrate produsele

„Acest parteneriat reprezintă un pas important în consolidarea strategiei noastre și în diversificarea canalelor de vânzare. Am lansat acest proiect cu o selecție de produse de bază, în care mărcile proprii au o pondere semnificativă, acoperind categorii precum electrocasnice, articole pentru îngrijire personală și a casei, produse de băcănie și hrană pentru animale. Astfel, le facilităm românilor accesul rapid la produse de care au nevoie zilnic, cu un bun raport calitate-preț.” declară reprezentanții Carrefour România.

Potrivit reprezentanților Trendyol, toate comenzile Carrefour de pe platformă sunt livrate la nivel național prin FAN Courier, în aproximativ 72 de ore.

Selecția de produse pe Trendyol va fi extinsă în curând, cu categorii precum electronice pentru casă, electronice de larg consum și articole pentru grădină, spun reprezentanții retailerului francez.

Din decembrie anul trecut și până în prezent, Trendyol a derulat un program de integrare a mii de afacerii locale de toate dimensiunile în marketplace, multe dintre ele fiind întreprinderi mici și mijlocii.

Principalul acționar al platformei de cumpărături online, cu circa 76%, este gigantul chinez Alibaba. Ceilalți acționari sunt SoftBank Group, General Atlantic, Qatar Investment Authority și fondul suveran al Abu Dhabi, ADQ.

Tags:
Citește și...
Serviciile Amazon au căzut. Zeci de aplicații nu mai funcționează
Economic
Serviciile Amazon au căzut. Zeci de aplicații nu mai funcționează
Piața muncii s-a contractat semnificativ. „2-3 luni de zile până îți găsești un job”. Domeniul cu cele mai multe posturi disponibile
Economic
Piața muncii s-a contractat semnificativ. „2-3 luni de zile până îți găsești un job”. Domeniul cu cele mai multe posturi disponibile
Românii aleg livrările în locul restaurantelor. Comanda online devine noul obicei al marilor orașe
Economic
Românii aleg livrările în locul restaurantelor. Comanda online devine noul obicei al marilor orașe
Guvernul oferă ajutoare de urgență angajaților de la Salina Praid. Cum vor fi sprijinite familiile rămase fără venituri
Economic
Guvernul oferă ajutoare de urgență angajaților de la Salina Praid. Cum vor fi sprijinite familiile rămase fără venituri
Cum poți reduce facturile la energie în câteva minute? Specialiștii oferă sfaturi prețioase
Economic
Cum poți reduce facturile la energie în câteva minute? Specialiștii oferă sfaturi prețioase
Cum a încurcat șeful ANAF borcanele. Analiza lui Caramitru
Economic
Cum a încurcat șeful ANAF borcanele. Analiza lui Caramitru
Dulceața și gemul bunicilor dau deficitul peste cap. ANAF, încurcat de bunicuțe
Economic
Dulceața și gemul bunicilor dau deficitul peste cap. ANAF, încurcat de bunicuțe
Șeful ANAF, Adrian Nica, îi avertizează pe „bombardieri”. Averile nejustificate vor fi confiscate
Economic
Șeful ANAF, Adrian Nica, îi avertizează pe „bombardieri”. Averile nejustificate vor fi confiscate
Patronii cer înghețarea salariului minim în 2026: „Puterea de cumpărare a salariaților a crescut în termeni reali”
Economic
Patronii cer înghețarea salariului minim în 2026: „Puterea de cumpărare a salariaților a crescut în termeni reali”
Legea prosumatorilor a fost adoptată. Cum pot românii să-și reducă facturile la energie
Economic
Legea prosumatorilor a fost adoptată. Cum pot românii să-și reducă facturile la energie
Ultima oră
14:17 - Lucrări de reparații în Capitală, la rețeaua de termoficare. Ce blocuri vor fi afectate
13:59 - Noi tensiuni în coaliție. UDMR: „Am fost de acord să nu creștem salariul minim în 2026” / PSD: „Înghețarea veniturilor e o greșeală enormă”
13:53 - Teorii ale conspirației după explozia din Rahova. Ce scenarii circulă pe net
13:49 - Mirela Retegan: „Cel mai greu vis de atins din ultimii 25 de ani, a fost, pentru mine, să port cămăși și tricouri în pantalonii prinși cu o curea”. Cum a reușit să ajungă la forma dorită
13:25 - Sfinții zilei de 20 octombrie. Cine sunt și ce învățături lasă credincioșilor
13:18 - Serviciile Amazon au căzut. Zeci de aplicații nu mai funcționează
13:15 - Cum și-a iertat Mihai Mitoșeru tatăl, care-l abandonase în copilărie: „Ne-am luptat cu cancerul vreo trei ani. Îmi pare rău că am fost orgolios”
13:10 - Vremea, 20 Octombrie 2025: când revine căldura? ANM anunță maxime de până la 17 grade Celsius
13:04 - Folosești balsam de rufe, însă hainele tale nu miros bine? Iată care ar putea fi cauzele
12:55 - Fetiță de 3 ani, găsită pe stradă, de un străin. Familia nici nu i-a observat lipsa