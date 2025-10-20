Carrefour a intrat în parteneriat cu Trendyol. Ce putem cumpăra

Carrefour, primul hipermarket din România disponibil pe Trendyol. Mii de produse sunt listate pe platformă.

Carrefour pe Trendyol. Revoluție în cumpărăturile online

Gama listată pe Trendyol acoperă peste 200 de categorii de produse. Printre acestea se numără detergenți, produse pentru copii și bebeluși, cafea, articole de frumusețe și îngrijire personală, produse pentru curățenia locuinței, articole pentru animale de companie, jucării și electrocasnice mici.

Cum vor fi livrate produsele

„Acest parteneriat reprezintă un pas important în consolidarea strategiei noastre și în diversificarea canalelor de vânzare. Am lansat acest proiect cu o selecție de produse de bază, în care mărcile proprii au o pondere semnificativă, acoperind categorii precum electrocasnice, articole pentru îngrijire personală și a casei, produse de băcănie și hrană pentru animale. Astfel, le facilităm românilor accesul rapid la produse de care au nevoie zilnic, cu un bun raport calitate-preț.” declară reprezentanții Carrefour România.

Potrivit reprezentanților Trendyol, toate comenzile Carrefour de pe platformă sunt livrate la nivel național prin FAN Courier, în aproximativ 72 de ore.

Selecția de produse pe Trendyol va fi extinsă în curând, cu categorii precum electronice pentru casă, electronice de larg consum și articole pentru grădină, spun reprezentanții retailerului francez.

Din decembrie anul trecut și până în prezent, Trendyol a derulat un program de integrare a mii de afacerii locale de toate dimensiunile în marketplace, multe dintre ele fiind întreprinderi mici și mijlocii.

Principalul acționar al platformei de cumpărături online, cu circa 76%, este gigantul chinez Ceilalți acționari sunt SoftBank Group, General Atlantic, Qatar Investment Authority și fondul suveran al Abu Dhabi, ADQ.