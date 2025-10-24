B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România

Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România

Traian Avarvarei
24 oct. 2025, 12:21
Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România
Carrefour se pregătește să plece din România. Sursa foto simbol: Hepta - Abaca Press / Fotogramma/IPA/ABACA
Cuprins
  1. Ce demersuri a făcut Carrefour pentru a vinde din magazinele din Europa
  2. Ce magazine din România a vândut deja Carrefour

Carrefour, cel mai mare retailer din Europa, se pregătește să vândă magazinele din România. Grupul francez a mandatat deja o bancă pentru a-i găsi cumpărător.

Ce demersuri a făcut Carrefour pentru a vinde din magazinele din Europa

Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paris Bas să caute cumpărător, informează publicația franceză LInforme.

Lanțul de supermarketuri vrea încă din vară să-și vândă operaţiunile din Europa Centrală şi de Est.

Deja a purtat discuții cu mai mulți retaileri mari și cu un fond de investiţii, iar în iulie a ajuns la un acord privind vânzarea operațiunilor din Italia către producătorul de alimente și băuturi NewPrinces. Carrefour Italia opera aproape 1.200 de magazine, dar anul trecut a înregistrat pierderi operaționale de 67 milioane de euro.

Gigantul vrea să vândă și magazinele din Polonia. Bloomberg a scris în trecut că Jerónimo Martins din Portugalia ar vrea să le cumpere, însă ar putea avea probleme antitrust.

Carrefour are afaceri de peste 85 de miliarde de euro anual.

Ce magazine din România a vândut deja Carrefour

Carrefour a vândut deja un magazin din Pitești lanțului românesc La Cocoș și a cedat către Auchan spațiul pe care îl deținea în mall-ul bucureștean Sun Plaza.

Carrefour a intrat în România în 2001, fiind unul dintre primii retaileri. Acum operează peste 450 de magazine, în circa 113 orașe din țară.

Tags:
Citește și...
Salariații de lux din companiile de stat. Câștigă într-o lună cât alții în 10 ani. Cifre halucinante
Economic
Salariații de lux din companiile de stat. Câștigă într-o lună cât alții în 10 ani. Cifre halucinante
Topul salariilor din România surprinde complet. Nimeni nu se aștepta la această schimbare
Economic
Topul salariilor din România surprinde complet. Nimeni nu se aștepta la această schimbare
Interzis la poprire pe sumele sub 3.000 de lei din conturi. Proiect legislativ pentru protecția a milioane de români
Economic
Interzis la poprire pe sumele sub 3.000 de lei din conturi. Proiect legislativ pentru protecția a milioane de români
Ce face România după ce Trump a sancționat Lukoil. Ce contracte au rușii în țara noastră și cum le apără ministrul Economiei (VIDEO)
Economic
Ce face România după ce Trump a sancționat Lukoil. Ce contracte au rușii în țara noastră și cum le apără ministrul Economiei (VIDEO)
ANOFM anunță mii de posturi vacante în România. Care sunt cele mai căutate meserii și unde se recrutează
Economic
ANOFM anunță mii de posturi vacante în România. Care sunt cele mai căutate meserii și unde se recrutează
Aderarea la euro ar fi permis României să evite actuala criză fiscal-bugetară. Regretul președintelui CCIR (VIDEO)
Economic
Aderarea la euro ar fi permis României să evite actuala criză fiscal-bugetară. Regretul președintelui CCIR (VIDEO)
Mihai Daraban: Creșterea salariului minim este, categoric, o sperietoare. Toată presiunea este pusă pe societățile private pentru că statul vrea să ia taxe mai mari (VIDEO)
Economic
Mihai Daraban: Creșterea salariului minim este, categoric, o sperietoare. Toată presiunea este pusă pe societățile private pentru că statul vrea să ia taxe mai mari (VIDEO)
Hidroelectrica suspendă plățile cu cardul. Compania își actualizează sistemele informatice
Economic
Hidroelectrica suspendă plățile cu cardul. Compania își actualizează sistemele informatice
Scheme imobiliare puse la punct de dictatorul din Coreea de Nord în București
Economic
Scheme imobiliare puse la punct de dictatorul din Coreea de Nord în București
Ce trebuie să știi dacă intri acum pe piața de imobiliare în Sibiu
Economic
Ce trebuie să știi dacă intri acum pe piața de imobiliare în Sibiu
Ultima oră
13:53 - Un șofer român a avariat grav un monument istoric valoros, din sudul Spaniei. Cum s-a produs incidentul
13:45 - Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat
13:38 - Vlad Ciurea, despre cafea: „Desface anumite căi, desface anumite sinpse”. Când și în ce cantitate ar trebui să o bei pentru beneficii maxime
13:20 - Panică în cel mai mare mall din Capitală. Zeci de clienți au fost evacuați (VIDEO)
13:10 - Câți bani plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei: „Lumea spune: ‘Ești nebună’”. La ce universitate prestigioasă învață Emma
13:08 - S-au liniștit apele în cuplul Bianca și Cornel Păsat?! Cele mai recente declarații ale fostului dansator
13:03 - Ți-ai ars oala și nu ai idee ce să faci? Iată trucul care te va ajuta în doar 10 minute
12:46 - Salariații de lux din companiile de stat. Câștigă într-o lună cât alții în 10 ani. Cifre halucinante
12:28 - Imagini inedite, privind jaful de la Muzeul Luvru. Cum au fugit hoții (VIDEO)
12:28 - Mită cu elicopterul pentru fructe și legume stricate! Cine este controlorul de calitate de la Kaufland prins în fapt