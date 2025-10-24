Carrefour, cel mai mare retailer din Europa, se pregătește să vândă magazinele din România. Grupul francez a mandatat deja o bancă pentru a-i găsi cumpărător.

Ce demersuri a făcut Carrefour pentru a vinde din magazinele din Europa

Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paris Bas să caute cumpărător, informează publicația franceză .

Lanțul de supermarketuri vrea încă din vară să-și vândă operaţiunile din Europa Centrală şi de Est.

Deja a purtat discuții cu mai mulți retaileri mari și cu un fond de investiţii, iar în iulie a ajuns la un acord privind vânzarea operațiunilor din Italia către producătorul de alimente și băuturi NewPrinces. Carrefour Italia opera aproape 1.200 de magazine, dar anul trecut a înregistrat pierderi operaționale de 67 milioane de euro.

Gigantul vrea să vândă și magazinele din Polonia. Bloomberg a scris în trecut că Jerónimo Martins din Portugalia ar vrea să le cumpere, însă ar putea avea probleme antitrust.

Carrefour are afaceri de peste 85 de miliarde de euro anual.

Ce magazine din România a vândut deja Carrefour

Carrefour a vândut deja un magazin din Pitești lanțului românesc La Cocoș și a cedat către Auchan spațiul pe care îl deținea în mall-ul bucureștean Sun Plaza.

Carrefour a intrat în România în 2001, fiind unul dintre primii retaileri. Acum operează peste 450 de magazine, în circa 113 orașe din țară.