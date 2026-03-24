Cât dau pe combustibil românii care merg cu mașina la muncă. Sute de lei în plus față de începutul anului

Sute de mii de români sunt obligați să facă naveta cu mașina la muncă, în lipsa unor alternative viabile de transport în comun. Oamenii care merg zilnic 50-60 de kilometri pe zi. Iar asta se traduce în cam 1.200 de lei pe lună pe combustibil. Cu circa 400 lei mai mult decât la începutul anului.

Jumătate dintr-un salariu minim doar pentru combustibil

Pentru foarte mulți români, naveta cu mașina personală la muncă a devenit un adevărat coșmar din punct de vedere financiar, în contextul exploziei continue a prețurilor carburanților din ultima perioadă.

De la începutul anului 2026, suma pentru combustibil, alocată navetei la serviciu, a crescut cu circa 400 de lei. Și va continua să crească.

Sute de mii de români care locuiesc în localități din jurul marilor orașe din România, București, Brașov, Cluj, Sibiu, etc., sunt obligați să facă zilnic naveta 50-60 km cu mașina la muncă, în lipsa unor alternative viabile de transport în comun.

a calculat și acest lucru înseamnă că, lunar, șoferii care fac naveta la muncă parcurg, în medie, 1.500 km (1.000-1.200 km pentru serviciu și încă circa 300-500 km pentru alte drumuri).

La un consum mediu de carburant de, să spunem, 8 l/100 km, pentru o mașină de clasă medie, necesarul de benzină sau motorină e, prin urmare, de circa 120 litri/lună.

Cu cât a crescut prețul petrolului

La sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026, era 62$ – 63$. Iar, de exemplu, pe 31 decembrie 2025, cu o zi înainte de introducerea noilor taxe și accize în România, benzina de 95 costa, în medie, 7,29 lei/l și motorina standard, 7,51 lei/l. Așadar, 120 litri costau 875 lei – 901 lei.

Apoi, spre finele lunii februarie 2026, prețul barilului Brent ajunsese la 72 $, cu circa 20% mai mare decât la începutul anului. Iar în prezent, pe fondul războiului din Iran, țițeiul a depășit 100 $.

Astăzi, benzina standard costă în jur de 9,15 lei/l și motorina standard, în jur de 9,9 lei/l. Așadar, 120 litri costă 1.100 lei – 1.190 lei.

Iar prețurile la benzină și motorină continuă să crească zilnic.