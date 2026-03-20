B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Arabia Saudită avertizează: Petrolul ar putea exploda la 180 de dolari până la finalul lunii aprilie

Ana Beatrice
20 mart. 2026, 08:24
Sursă Foto: freepik.com
Arabia Saudită lansează un semnal de alarmă! Prețurile ar putea exploda până la finalul lunii aprilie. Potrivit Wall Street Journal, există riscul unei recesiuni sau chiar al unui colaps al cererii.

Cât de sus pot urca prețurile petrolului și cât de aproape suntem de o criză globală

Semnalele din Orientul Mijlociu devin tot mai alarmante. Oficialii saudiți estimează că prețul petrolului ar putea urca până la 180 de dolari pe baril în următoarele săptămâni. Nu este doar un scenariu extrem, ci o posibilă evoluție de bază, care ar putea împinge economia globală spre recesiune.

Potrivit sursei menționate, traiectoria anticipată este una accelerată, de la 150 la 165 de dolari pe baril. Ulterior, prețul ar putea ajunge până la 180 de dolari, în funcție de persistența întreruperilor de aprovizionare. Deja piața reflectă tensiunile. Cotația Brent a crescut cu aproximativ 50% de la începutul conflictului, iar petrolul legat de Oman a depășit 166 de dolari, indicând presiuni imediate în regiune.

La baza acestei escaladări stau atacurile asupra infrastructurii energetice și blocajul aproape complet al Strâmtorii Hormuz. Acesta este un punct critic prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial. Loviturile asupra instalațiilor din Qatar și asupra unor puncte strategice din Arabia Saudită, inclusiv Yanbu, amplifică riscul unor penurii majore. Acest lucru vine într-un moment deja vulnerabil pentru economia globală.

De ce prețurile mari la petrol pot deveni o problemă chiar și pentru producători

Deși, la prima vedere, scumpirea petrolului pare un avantaj clar pentru marile state producătoare, realitatea este mai complicată și mai riscantă. Pentru Arabia Saudită, o creștere accelerată a prețurilor nu este un motiv de confort. Este, în schimb, un motiv de îngrijorare serioasă. . Istoria arată că astfel de salturi bruște destabilizează piața pe termen lung și pot declanșa reacții în lanț greu de controlat. Pe măsură ce prețurile urcă, consumatorii și companiile încep să reducă utilizarea energiei sau să caute alternative, ceea ce duce la ceea ce analiștii numesc „prăbușirea cererii”.

În paralel, riscul unei recesiuni devine tot mai real, mai ales că nivelurile de peste 150 de dolari pe baril funcționează ca o presiune directă asupra economiei, crescând costurile pentru toți. Efectele se văd deja. În SUA, benzina se apropie de 4 dolari pe galon, iar motorina a trecut de 5 dolari, afectând întregul lanț economic, de la transport la producție. În Europa și Asia, impactul este și mai dur, pe fondul inflației și al slăbirii monedelor. Pragul de 150 de dolari este considerat momentul în care comportamentul consumatorilor începe să se schimbe vizibil, iar economia încetinește.

Chiar dacă există scenarii în care tensiunile s-ar putea reduce sau ar apărea noi surse de petrol, incertitudinea rămâne ridicată. În acest context, un preț de 180 de dolari pe baril nu mai pare o exagerare, ci o posibilitate reală, capabilă să redeseneze echilibrul economic global.

Tags:
