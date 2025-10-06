B1 Inregistrari!
Destinații de city break pentru români. Șase orașe europene care merită vizitate în această toamnă

Destinații de city break pentru români. Șase orașe europene care merită vizitate în această toamnă

Adrian Teampău
06 oct. 2025, 21:10
Destinații de city break pentru români. Șase orașe europene care merită vizitate în această toamnă
Cracovia Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. O toamnă ideală pentru city break
  2. Verona, orașul îndrăgostiților Romeo și Julieta
  3. City break la Budapesta, capitala Ungariei
  4. Escapade în Peninsula Iberică

Un city break este o excursie scurtă, de câteva zile, trei – cinci zile, într-un oraș atractiv, care îi dă ocazia turistului să exploreze cultura, gastronomia și atracțiile locale. O astfel de ieșire nu necesită o vacanță foarte lungă și nici un buget prea mare.

O toamnă ideală pentru city break

O astfel de escapadă este ideală pentru relaxare și deconectare, care nu implică prea multe măsuri organizatorice. Este suficientă o rezervare la un hotel și achiziția biletelor de avion ieftine. Toamna este un sezon perfect pentru un city break într-un oraș european, dat fiind că sezonul vacanțelor s-a încheiat. Numărul turiștilor scade, iar acest lucru ne scutește de înghesuiala la obiectivele turistice, la restaurante etc.

În acest context, operatorii de turism recomandă, din multitudinea de orașe europene care merită vizitate, șase destinații posibile. Este vorba despre orașe conectate prin legături aviatice, cu infrastructură turistică excelentă și unde turiștii au ce vedea.

O astfel de destinație, obligatoriu de vizitat, este Atena, capitala Greciei. Mulți români își petrec vacanțele în stațiunile din insulele grecești. Mai puțini sunt cei care își rezervă timp să viziteze Atena și vestigiile sale istorice. Și în afara sezonului, zone precum golful Vouliagmeni atrag vizitatori care vor să se relaxeze, chiar să facă o baie în apa Mediteraniei sau să admire apusul.

Iubitorii gastronomiei grecești au la dispoziție o multitudine de locații care oferă preparate mediteraneene specifice. În plus, Antena trebuie vizitată pentru vestigiile sale antice. Vizitele la temple sau plimbările pe Dealul Nimfelor sau pe Dealul Muzelor, sunt oferă o alternativă liniștită la aglomerația orașului.

Verona, orașul îndrăgostiților Romeo și Julieta

Verona este o destinație ideală pentru un city break în această perioadă. Orașul are multe de oferit, de la Balconul Julietei, Arena di Verona, Piazza delle Erbe și Piazzale Castel San Pietro. Arhitectura antică și medievală impresionează orice turist care alege să-și petreacă o scurtă vacanță în acest oraș. Locuri de cazare accesibile puteți găsi în Città Antica sau Veronetta.

Pe lângă poveștile romantice și obiectivele perfecte pentru un cuplu, orațul oferă și preparate gastronomice deosebite și gustoase. Într-un city break la Verona nu trebuie să ratați cicchetti sau pizza al taglio două specialități locale.

Un alt oraș care merită o vizită de câteva zile este Cracovia vechea capitală, istorică, a regilor polonezi. Este un oraș încărcat de istorie și, totodată, accesibil ca prețuri. Plimbările pe străzile medievale ale vechii capitale sau ieșirile în piețele istorice sunt de natură să încânte chiar și pe cei mai exigenți.

Printre obiectivele care trebuie vizitate se numără Rynek Główny, una dintre cele mai mari piețe medievale din Europa, Castelul Wawel și cartierul evreiesc Kazimierz. Nu este de ratat nici o ieșire la Mina de Sare Wieliczka, care necesită o zi pentru vizită. În plus, printre bucatele ce trebuie degustate se numără pierogi, supe și zapiekanka (pizza poloneză pe pâine) la prețuri mici.

City break la Budapesta, capitala Ungariei

Budapesta este un oraș care impresionează toamna. Soarele care își pierde din intensitate pune într-o lumină aurie, clădirile și podurile orașului. Iar cei care-și doresc, un city break reușit, trebuie să încerce o vizită pentru relaxare în băile termale celebre.

În capitala Ungariei trebuie vizitate Bastionul Pescarilor, Băile Széchenyi. De asemenea, nu trebuie ratată nici o croazieră pe Dunăre, în lumina liniștită  a apusului. Merită vizitată și clădirea Parlamentului, una dintre cele mai celebre clădiri din Europa.

Mâncarea este gustoasă și accesibilă la preț chiar și în restaurantele centrale. Iar camere de cazare la prețuri acceptabile sunt în District VII, zonă apreciată și pentru viața de noapte.

Budapesta este una dintre destinațiile cele mai frecventate de români, dat fiind că este ușor de ajuns cu orice mijloc de transport.

Escapade în Peninsula Iberică

Pentru final am lăsat două orașe din din vestul continentului, din Peninsula Iberică. Pe de-o parte avem Lisabona, capitala Portugaliei. Este un oraș încărcat de istorie, unde este musai să vizitați Turnul Belém, Mănăstirea Jerónimos, Tram 28 prin Alfama și Castelo de São Jorge. Nu trebuie ratată nici o excursie la castelul Sintra, celebră reședință arabă.

Pentru iubitori, cafenelele în care se cântă muzică Fado se găsesc la tot pasul. Iar din perspectivă gastronomică este musai să încercați celebrele aluaturi cu cremă pastéis de nata. Cazarea accesibilă se găsește în Alfama sau Graça, aproape de centrul istoric.

Cel de-al doilea oraș pe care vi-l supunem atenției este Sevilia, în Spania. Pentru iubitorii fotbalului, acest oraș are o semnificație aparte. Pe Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, la data de 7 mai 1986, Steaua București a câștigat finala Cupei Campionilor Europeni împotriva FC Barcelona.

Sevilia este celebră și pentru ritmurile flamenco, palatele maure și străzile însorite. Orașul este ușor de vizitat în aceste zile de toamnă dat fiind temperaturile mai scăzute. Sunt de vizitat Real Alcázar, Giralda și Barrio Santa Cruz. De asemenea, ar fi de vizionat un spectacol de flamenco pentru o experiență specială. În oraș se întâlnesc baruri de tapas unde se poate consuma un pahar de sherry local.

