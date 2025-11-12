B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private

CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private

Adrian A
12 nov. 2025, 13:12
CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private

Românii care cotizează la Pilonul 2 de pensii sunt iar lăsați cu ochii în soare de CCR. Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe pensiile private.

CCR a amânat iar decizia pe pensiile private ale românilor

Curtea Constituțoională ar fi trebuit să dezbată astăzi sesizările Instanței supreme și AUR privind legea referitoare la plata pensiilor private. Însă magistrații CCR au amânat decizia pentru 25 noiembrie, după ce au amânat-o și de pe 5 pe 12 noiembrie.

Ce prevede proiectul pe pensiile private ale românilor

Proiectul a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament şi prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar restul eşalonat pe opt ani. Prin excepţie, bolnavii cu afecţiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

Proiectul a fost atacat de Curtea Supremă și AUR

Potrivit magistraţilor de la Înalta Curte, legea nu este clară, previzibilă şi predictibilă. Iar oamenii nu se pot baza pe proprii lor bani.

Curtea Supremă mai consideră că nu sunt respectate criteriile de accesibilitate, claritate, precizie şi previzibilitate şi nici principiile legalităţii şi proporţionalităţii în reglementarea infracţiunilor şi contravenţiilor prevăzute de legea adoptată în Parlament.

Şi AUR a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu acest proiect de lege. „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”, acuză AUR.

„E o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români. În forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevăraţii beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor care vor încasa comisioane de 0,21% – 0,27%, câştigând cât mai mulţi bani dacă aceştia rămân cât mai mult timp în conturi. Iar, în al doilea rând, principalul câştigător este statul român care a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe”, susţinea AUR într-un comunicat.
Tags:
Citește și...
Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați
Economic
Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați
Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
Economic
Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
Lambriul metalic: durabilitate și design modern pentru spațiile tale
Economic
Lambriul metalic: durabilitate și design modern pentru spațiile tale
3 reguli de respectat pentru întreținerea corectă a ușilor
Economic
3 reguli de respectat pentru întreținerea corectă a ușilor
Zeci de mii de părinți primesc sprijin financiar lunar. Cum se acordă indemnizația și stimulentul de inserție
Economic
Zeci de mii de părinți primesc sprijin financiar lunar. Cum se acordă indemnizația și stimulentul de inserție
Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus de sărbători. Cine se încadrează și care este suma
Economic
Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus de sărbători. Cine se încadrează și care este suma
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
Economic
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
O importantă companie aeriană low-cost schimbă regulile. Pasagerii care nu se conformează vor fi taxați în plus
Economic
O importantă companie aeriană low-cost schimbă regulile. Pasagerii care nu se conformează vor fi taxați în plus
ANAF ia la control firmele care organizează evenimente. Ce riscă dacă nu declară veniturile corect
Economic
ANAF ia la control firmele care organizează evenimente. Ce riscă dacă nu declară veniturile corect
Colectarea CASS pentru mame și veterani, în vizorul lui Sorin Grindeanu. De ce consideră măsura ineficientă
Economic
Colectarea CASS pentru mame și veterani, în vizorul lui Sorin Grindeanu. De ce consideră măsura ineficientă
Ultima oră
13:40 - Nidia, mesaj sfâșietor după moartea tatălui său, Horia Moculescu: „Mă sufocă și mă strânge lumea! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc”
13:31 - Nicușor Dan nu se grăbește cu numirea șefilor de servicii de secrete. Președintele amână discuțiile pe acest subiect
13:15 - Nicușor Dan acuză o presiune socială asupra magistraților. Cum caracterizează plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu
13:00 - Marcel Ciolacu s-a întors pe TikTok: „Am recuperat parola”. Ce i-a rugat fostul premier pe internauți
12:53 - Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați
12:34 - Strategia Națională de Apărare ajunge în Parlament pe 26 noiembrie. Anunțul președintelui Nicușor Dan
12:27 - 12 noiembrie: Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. Este prăznuit Sfântul Atanasie Todoran, născut într-un sat din Bistrița-Năsăud
12:18 - Corupția și ineficiența administrației, între vulnerabilitățile statului. Nicușor Dan a prezentat strategia națională de apărare (VIDEO)
12:10 - Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
11:52 - Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului