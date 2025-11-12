CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private

Românii care cotizează la Pilonul 2 de pensii sunt iar lăsați cu ochii în soare de CCR. Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe pensiile private.

CCR a amânat iar decizia pe pensiile private ale românilor

Curtea Constituțoională ar fi trebuit să dezbată astăzi sesizările Instanței supreme și AUR privind legea referitoare la plata pensiilor private. Însă magistrații CCR au amânat decizia pentru 25 noiembrie, după ce au amânat-o și de pe 5 pe 12 noiembrie.

Ce prevede proiectul pe pensiile private ale românilor

a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament şi prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar restul eşalonat pe opt ani. Prin excepţie, bolnavii cu afecţiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

Proiectul a fost atacat de Curtea Supremă și AUR

Potrivit magistraţilor de la Înalta Curte, legea nu este clară, previzibilă şi predictibilă. Iar oamenii nu se pot baza pe proprii lor bani.

Curtea Supremă mai consideră că nu sunt respectate criteriile de accesibilitate, claritate, precizie şi previzibilitate şi nici principiile legalităţii şi proporţionalităţii în reglementarea infracţiunilor şi contravenţiilor prevăzute de legea adoptată în Parlament.

Şi AUR a sesizat în legătură cu acest proiect de lege. „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”, acuză AUR.