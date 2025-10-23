B1 Inregistrari!
Ce face România după ce Trump a sancționat Lukoil. Ce contracte au rușii în țara noastră și cum le apără ministrul Economiei (VIDEO)

Adrian A
23 oct. 2025, 14:34
Ce face România după ce Trump a sancționat Lukoil. Ce contracte au rușii în țara noastră și cum le apără ministrul Economiei (VIDEO)
Cuprins
  1. Contractele Lukoil în România
  2. Contractul Lukoil cu Oil Terminal
  3. Colaborarea cu Romgaz
  4. Profiturile Lukoil în România
  5. Ce spune ministrul Economiei

După ce Donald Trump și-a schimbat atitudinea față de Rusia și a sancționat giganții Lukoil și Rosneft, se pune întrebarea ce fac statele europene care au în derulare contracte cu companiile rusești. Și ce face România.

Contractele Lukoil în România

Odată cu sancțiunile venite din SUA se pune problema dacă și România va opri contractel cu Lukoil, contracte prin care vrând-nevrând finanțăm mașinăria de război a Rusiei. Și să ne uităm cine lucrează cu gigantul rus de la noi din țară.

Și ca să dăm doar câteva exemple, vedem că Lukoil are contracte cu Oil Terminal Constanța, companie controlată de Ministerul Energiei, cu Romgaz sau cu Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați. Tot în Galați mai avem un contract cu Poliția Locală, iar la Tulcea există o înțelegere cu Consiliul Județean. De asemenea, contracte cu Lukoil mai au

Compania de Transport Public Arad sau Direcția Generală de Asistență Socială Olt, conform unui rezumat făcut de consultantul politic George Râpă.

Contractul Lukoil cu Oil Terminal

Potrivit celor de la economica.net, Lukoil are în desfășurare, pentru tot acest an, cu Oil Terminal un contract de aproape 80 de milioane de euro. Contract prin care Lukoil aduce țiței pentru funcționarea rafinăriei Petrotel Ploiești, deținută tot de gigantul rus. Și asta separat de importurile de produse rafinate necesare alimentării rețelei de peste 300 de benzinării din România.

Colaborarea cu Romgaz

O altă problemă cu care se confruntă România după sancțiunile aplicate de SUA este colaborarea dintre Lukoil și Romgaz în Marea Neagră. Vorbim despre proiectul Trident pentru reluarea explorării de gaze fosile din Marea Neagră, unde gigantul rus are o participație de 88% în timp ce Romgaz are 12%.

Profiturile Lukoil în România

Cât despre profiturile gigantului rus în România, avem cifrele din 2023. Conform termene.ro, compania Lukoil Petrotel din Ploiești avea acum doi ani o cifră de afaceri de 1,89 miliarde de lei. Iar profitul a fost de 63 de milioane de lei.

Cealaltă companie a gigantului rus prezentă la noi în țară, Lukoil România din București a raportat pentru 2023 o cifră de afaceri de 11,1 miliarde de lei și un profit de 353 milioane de lei.

Ce spune ministrul Economiei

Întrebat despre măsurile pe care le va lua România în această situație, ministrul Economiei Radu Miruță a arătat imediat spre Comisia Europeană. Să ne zică de acolo ce să facem. Cel mai probabil, pentru început, vom avea de-a face cu un preț crescut al carburanților, spune ministrul.

”Sunt contracte comerciale, este treaba Lukoil cum își adaptează prețurile ca să facă față noilor tarife. Este treaba României să apărăm orice afacere care se desfășoară legal pe teritoriul țării. Dar decizia nu este la noi, este la președintele Trump.”, a declarat Radu Miruță.

