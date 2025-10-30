Ce impact are scorul de credit asupra aprobării unui împrumut? Tot ce trebuie să știi

Fiecare dintre noi își dorește să aibă venituri suficiente pentru a acoperi atât dorințele personale, cât și nevoile familiei, deoarece acestea ne oferă stabilitate financiară și liniște sufletească. Totuși, de-a lungul vieții pot apărea situații neașteptate care ne determină să cerem ajutor, inclusiv de natură financiară. Înainte de a aplica pentru un împrumut, este important să analizăm nu doar suma pentru care suntem eligibili, perioada de rambursare sau nivelul dobânzii, ci și alte aspecte esențiale, precum scorul de credit.

Pentru a te ajuta să iei o decizie corectă și bine fundamentată, în concordanță cu veniturile și cheltuielile tale lunare, am pregătit un scurt ghid care îți oferă răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre rolul și impactul scorului de credit (FICO).

Ce este scorul de credit și de ce este important pentru creditori?

Scorul de credit reprezintă o evaluare a bonității financiare a unei persoane, realizată pe baza istoricului său de credit și a altor factori financiari. Acesta reflectă capacitatea și probabilitatea ca o persoană să își achite la timp obligațiile financiare, precum împrumuturi, carduri de credit sau alte datorii. Un scor de credit ridicat indică un risc scăzut pentru creditori, sugerând că persoana are un istoric de plată responsabil, în timp ce un scor scăzut poate semnala riscuri mai mari și, implicit, dificultăți în obținerea de credite sau condiții mai avantajoase.

În cazul băncilor, scorul de credit este un criteriu major de departajare, în timp ce IFN-urile (instituțiile financiare nebancare), acordă credite inclusiv aplicanților cu un istoric de plată negativ.

Cum se calculează scorul de credit?

Calculul scorului de credit se face pe baza unui algoritm complex, care analizează mai mulți factori, precum istoricul plăților, totalul datoriilor, durata de creditare, tipurile de credite deținute și activitatea recentă pe conturile de credit. În mod obișnuit, aceste informații sunt colectate din rapoartele de credit și introduse într-un sistem de scoring, cum ar fi cele utilizate de agențiile de rating (de exemplu, FICO sau VantageScore). Fiecare factor are o anumită pondere în calcul, iar rezultatul final este exprimat sub forma unui număr, de obicei între 300 și 850, unde scorurile mai mari indică un risc mai scăzut pentru creditori.

Iată factorii care influențează scorul de credit și pe care îți recomandăm să îi ai în vedere:

plata la timp a ratelor și datoriilor;

multiple solicitări de creditare într-un interval scurt de timp;

menținerea unui nivel scăzut al datoriilor;

istoricul de creditare, tipurile de credite deschise, dar și noile solicitări de împrumuturi.

Ce impact are un scor de credit slab asupra aprobării unui împrumut?

Un scor de credit scăzut poate avea un impact semnificativ asupra procesului de aprobare a unui împrumut, deoarece indică un istoric financiar mai puțin favorabil și un risc mai mare pentru creditor. În astfel de cazuri, instituțiile financiare pot considera că există o probabilitate mai mare ca împrumutul să nu fie rambursat la timp, ceea ce le poate determina să respingă cererea sau să ofere condiții mai restrictive, cum ar fi dobânzi mai mari sau garanții suplimentare.

De asemenea, un scor de credit scăzut poate reduce șansele de a obține sume mari sau de a beneficia de cele mai avantajoase oferte, influențând negativ șansele de aprobare și termenii împrumutului. Astfel, menținerea unui scor de credit bun este esențială pentru a facilita aprobarea rapidă și condiții favorabile la obținerea unui

Ce înseamnă un scor de credit bun, mediu și slab?

Un scor de credit indică nivelul de risc asociat cu acordarea unui împrumut sau unei linii de credit. În general, scorurile de credit sunt clasificate astfel:

Scor de credit bun (între 700 și 749) indică un risc scăzut pentru creditori, cu un istoric bun de plată și datorii gestionate eficient de către aplicant. Astfel, demonstrezi creditorilor că te bucuri de stabilitate financiară, ceea ce îți poate aduce condiții mai avantajoase la creditare, fie prin posibilitatea de a accesa sume mai mari, fie prin dobânzi mai reduse;

(între 700 și 749) indică un risc scăzut pentru creditori, cu un istoric bun de plată și datorii gestionate eficient de către aplicant. Astfel, demonstrezi creditorilor că te bucuri de stabilitate financiară, ceea ce îți poate aduce condiții mai avantajoase la creditare, fie prin posibilitatea de a accesa sume mai mari, fie prin dobânzi mai reduse; Scor de credit mediu(între 550 și 699) indică un nivel moderat de risc pentru creditori, ceea ce înseamnă că poți obține un credit, însă în condiții mai puțin avantajoase. În acest interval, este posibil ca instituția financiară să solicite verificări suplimentare sau să impună criterii mai stricte pentru aprobarea creditului;

Scor de credit slab(sub 550) semnalează un risc mai mare pentru creditori. Dacă te încadrezi aici, este mai dificil să obții credite sau împrumuturi, iar dacă le obții, acestea pot avea dobânzi mai ridicate sau condiții mai restrictive. De obicei, în istoricul de plată sunt remarcate întârzieri, datorii restante sau alte probleme financiare.

Ce alternative de împrumut ai cu un scor de credit scăzut?

Dacă nu ești eligibil pentru a obține creditul dorit de la o instituție bancară, partea bună este că poți lua în calcul varianta unui IFN. De exemplu, pentru a accesa un împrumut de la trebuie să urmezi doar câțiva pași simpli:

Alege suma dorită și stabilește durata creditului. Cu ajutorul simulatorului de pe site, poți obține o estimare a ratelor lunare pe întreaga perioadă de rambursare;

Cu ajutorul simulatorului de pe site, poți obține o estimare a ratelor lunare pe întreaga perioadă de rambursare; Încarcă o fotografie cu cartea ta de identitate și completează datele personale. În această etapă ai nevoie doar un act de identitate valabil;

În această etapă ai nevoie doar un act de identitate valabil; Completează formularul de aplicație. Fii atent să introduci corect și complet toate câmpurile solicitate, inclusiv documentele cerute;

Fii atent să introduci corect și complet toate câmpurile solicitate, inclusiv documentele cerute; Așteaptă evaluarea aplicației. Timpul de răspuns poate varia între 15 minute și câteva ore, în funcție de tipul de credit ales și de volumul de solicitări;

Timpul de răspuns poate varia între 15 minute și câteva ore, în funcție de tipul de credit ales și de volumul de solicitări; Pregătește-te pentru semnarea contractului. Dacă aplicația ta este aprobată, vei primi o ofertă detaliată. După ce analizezi cu atenție termenii și condițiile, poți semna contractul de credit;

Dacă aplicația ta este aprobată, vei primi o ofertă detaliată. După ce analizezi cu atenție termenii și condițiile, poți semna contractul de credit; Banii vor fi virați în contul tău. După semnarea tuturor documentelor, suma solicitată va fi transferată în cel mai scurt timp.

Astfel, în funcție de nevoile tale financiare, dar și de scorul FICO, pune foarte bine în balanță opțiunile de creditare. În procesul de aprobare a unui împrumut, scorul de credit este un indicator important al riscului de neplată și ajută creditorii să evalueze credibilitatea financiară a solicitantului. De asemenea, el are un impact semnificativ asupra ratelor dobânzilor și condițiilor de creditare. Însă, mai ales atunci când ești într-un impas financiar și ai de luat o decizie contracronometru, nu uita că un ar putea să-ți ofere exact flexibilitatea de care ai nevoie.