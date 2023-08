Ce salariu are un pilot de avion în România sau la companiile internaționale

este una foarte atractivă, grea, care necesită foarte multă muncă și efort financiar la început, dar după finalizarea cursurilor, investiția se va scoate foarte repede.

Cursurile pentru a deveni pilot costă în jur de 8.300 de euro, conform

Totuși, diferă în funcție de vechimea sa, compania aeriană la care este angajat, rangul în ierahia piloților, tipul de avion, dar și locul său de origine.

La fel ca în multe domenii, un novice nu va avea salariul pe care îl are un pilot cu experiență. Dar, dacă un pilot are sufucientă vechime, poată să câștige chiar și 100.000 de euro anual, dacă lucrează la următoarele companii aeriene: Lufthansa, Sas Scandinavian, Condor, TUifly, KLM sau Easyjet.

La Tarom care este o companie aeriană românească, un pilot poate câștiga între 6.000-7.000 de euro pe lună.

Cât câștigă un pilot militar

Cât despre piloții militari, salariul unuia poate ajunge chiar și la 16.000 lei, în funcție de vechime și rangul în ierarhie.

Deși pare o meserie cu puține opțiuni, realitatea este alta. Se poate alege între a fi un pilot de avioane private, pilot militar, pilot în domeniul comercial, în comerț sau agricultură.

Salariile piloților

Aviationacademy.ro a publicat o listă cu salariile piloților de la diferite companii aeriene:

– Wizz Air: salariu între 36.000 și 52.000 euro/ an;

– Ryanair: salariu între 52.200 și 116.000 euro / an;

– Air Berlin: salariu între 71.826 și 104.004 euro/ an;

– Norwegian: salariu între 84.000 și 108.000 euro/ an;

– Air France: salariu între 96.000 și 156.000 euro/ an;

– Lufthansa: salariu între 117.000 și 193.000 euro/ an;

– Condor: salariu între 110.220 și 143.148 euro/ an;

– TUifly: salariu între 106.140 și 203.736 euro/ an;

– Easyjet: salariu între 112.826 și 157.393 euro/ an.

Pe lângă salariul de bază, un pilot mai primește bonusuri, diurne sau alte compensații financiare.

Mai mult, un pilot beneficiază de reduceri la bilete de avion, cazare gratuită, abonamente de sănătate și instruire gratuită la angajare.