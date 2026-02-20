George Niculescu, șeful ANRE, a declarat că pentru prețul gazelor ar trebui să ducă la o ieftinire și a argumentat cum.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Niculescu (ANRE), despre prețul gazelor

„Mecanismul de plafonare, după cum am văzut în proiectul de Ordonanță publicat de Ministerul Energiei, setează administrativ un preț al gazului natural și marja de furnizare a furnizorilor, iar restul tarifelor reglementate sunt stabilite de ANRE. Adăugând aceste componente la modalitatea de formare a prețului, prețul la gaze ar trebui să fie sub prețul de plafon stabilit azi la 0,31 pentru consumatorii casnici și 0,36 pentru non-casnici. (…)

Din punctul nostru de vedere, setarea administrativă a prețului pentru consumatorii casnici și producătorii de energie termică ar trebui să ducă la scăderea prețului pe care-l avem în factură sub plafonul de 0,31, lucru care deja se întâmplă în comparatorul de prețuri și fără această Ordonanță”, a spus Niculescu.

Acesta a precizat apoi că, „în mare parte”, consumul de gaze naturale e asigurat de producția internă. Dependența de importuri e „foarte scăzută acum”. Când proiectul Neptun Deep din Marea Neagră va produce efecte, adică la anul, consumul de gaz va fi asigurat „100% din producția noastră”.

Cât despre acuzația că ANRE risipește șase milioane de euro pe scrisori către români cu informații care oricum nu vor mai fi de actualitate, Niculescu a răspuns: „lucrurile sunt prezentate într-un mod care nu e bazat pe fapte reale”. Acesta a precizat că ANRE a cerut furnizorilor de gaze să informeze clienții finali asupra schimbărilor ce se vor opera.