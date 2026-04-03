Bucureștiul are cele mai mari , peste media europeană atât la prețul nominal, cât și ajustat la paritatea puterii de cumpărare (PPS), arată un studiu.

Studiul vizează prețurile rezidențiale la electricitate și gaze naturale în 33 de țări europene și este realizat lunar de VaasaETT, Energie-Control Austria și autoritatea maghiară de reglementare MEKH.

Spre deosebire de clasamentul după prețul nominal, cel ajustat la paritatea puterii de cumpărare (PPS) ține cont și de puterea de cumpărare din fiecare stat, respectiv de diferențele de nivel general al prețurilor între țări.

De exemplu, dacă electricitatea costă 27 c€/kWh la București și 27 c€/kWh la Paris nu e același lucru, deoarece un român câștigă mult mai puțin decât un francez, deci factura e mai împovărătoare pentru el, explică

Clasamentul prețurilor la energie în Europa

La prețuri nominale, Bucureștiul e peste media europeană, iar la PPS, situația e și mai gravă — Bucureștiul e pe primul loc în Europa la electricitate ajustată la puterea de cumpărare, adică electricitatea e cea mai împovărătoare relativ la veniturile populației.