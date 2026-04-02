B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Bătaie de joc. Guvernul va reduce acciza doar cu 30 de bani. Și doar la motorină. Pestru asta au așteptat o lună de zile. Și încă o decizie controversată, care se aplică și în Germania

Adrian A
02 apr. 2026, 16:31
Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ne-au rezolvat. Scade acciza la motorină. Niște mărunțiș
  2. Dacă nemții au eșuat, de ce să nu facem și noi la fel

O lună de zile s-a chinuit Guvernul să îi scape pe români de povara creșterii prețurilor la motorină și benzină. Și a reușit o bătaie de joc. Acciza va fi redusă doar cu 30 de bani și doar la motorină. În plus, benzinăriile au voie să crească prețul o dată pe zi. 

Ne-au rezolvat. Scade acciza la motorină. Niște mărunțiș

După ce s-au certat între ei, după ce au inventat tot felul de scenarii și de variante, după ce ne-au dus cu vorba o lună de zile, după ce au format tot felul de grupuri de lucru, acum guvernanții noștri au decis. Reduc prețurile la pompă. Dar în bătaie de joc.

„Grupul de lucru constituit la Guvern pentru gestionarea crizei carburanților a stabilit joi, 2 aprilie 2026, soluția pentru reducerea prețului motorinei la pompă, în urma discuțiilor cu operatorii din piață.

Va fi aplicată o reducere a accizei la motorină cu 30 de bani pe litru. 

În urma discuțiilor cu operatorii, s-a ajuns la concluzia că alte variante de lucru aflate pe masă nu ar fi fost aplicate unitar și ar fi provocat distorsiuni în aprovizionarea cu carburanți. Totodată, stabilirea soluției a ținut cont de limitarile bugetare ale României.”, arată un comunicat de presă emis după măreața decizie.

Și ca să nu credeam că doar râd de noi, ne mai explică guvernanții și ce sacrificiu au făcut. Au luat din banii strânși cu atâta greutate la buget tot de la noi.

„Sumele necesare pentru reducerea accizelor pentru motorina achiziționată de agricultori și transportatori, precum și pentru aplicarea mecanismului de reducere vor fi asigurate din încasările suplimentare de TVA generate de scumpirea carburanților, din supraimpozitarea profiturilor rezultate din exploatarea țițeiului românesc și de la bugetul de stat.”, mai arată comunicatul.

Dacă nemții au eșuat, de ce să nu facem și noi la fel

Tot în decizia de azi se arată că benzinăriile au voie să actualizeze prețurile (adică să le majoreze, că scăderi nu am văzut niciodată) o dată pe zi. O măsură luată și în Germania.

Care a dat randament maxim, după cum arată presa din Germania.

Concret, Germania a introdus o reglementare menită să stabilizeze prețurile la carburanți: dimineața ar fi trebuit să fie mai ieftin, iar majorările să fie aplicate o singură dată pe zi, după ora 12:00.

Însă, o analiză realizată în două benzinării identice, situate în centrul fiecăruia dintre cele mai mari zece orașe din Germania, arată că operatorii au aplicat o strategie diferită. În loc să ofere un preț redus dimineața și să majoreze prețul doar o dată după prânz, benzinăriile au pornit deja de la un nivel ridicat, iar la ora 12 au mai adăugat încă 6–7 cenți pe litru.

Tags:
Citește și...
Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
Economic
Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
„Românii să fie chibzuiţi cu cheltuielile, să renunţe la cele non-esenţiale”. Avertismentul lui Daniel Dăianu. Ce ne așteaptă
Economic
„Românii să fie chibzuiţi cu cheltuielile, să renunţe la cele non-esenţiale”. Avertismentul lui Daniel Dăianu. Ce ne așteaptă
(VIDEO) E gata! Guvernul a rezolvat problema prețurilor la carburanți. Ordonanța care reduce acciza la motorină cu 30 de bani a fost adoptată
Economic
(VIDEO) E gata! Guvernul a rezolvat problema prețurilor la carburanți. Ordonanța care reduce acciza la motorină cu 30 de bani a fost adoptată
Guvernul intră în ședință extraordinară pentru scăderea accizei la motorină. O reducere „extraordinară”: 30 de bani pe litru (VIDEO)
Economic
Guvernul intră în ședință extraordinară pentru scăderea accizei la motorină. O reducere „extraordinară”: 30 de bani pe litru (VIDEO)
Comisar european: „UE se pregătește pentru un șoc energetic de durată. Va fi o criză lungă”. Măsurile luate în calcul
Externe
Comisar european: „UE se pregătește pentru un șoc energetic de durată. Va fi o criză lungă”. Măsurile luate în calcul
Bucureștiul are cea mai scumpă energie electrică din Europa. Cum arată clasamentul (FOTO)
Economic
Bucureștiul are cea mai scumpă energie electrică din Europa. Cum arată clasamentul (FOTO)
Oana Țoiu: România, la un pas de aderarea la OCDE. Ce impact ar putea avea aderarea asupra economiei
Economic
Oana Țoiu: România, la un pas de aderarea la OCDE. Ce impact ar putea avea aderarea asupra economiei
BCE avertizează asupra scumpirilor generate de război. Inflația ar putea ajunge la 3,1% în T2 2026. Cum influențează conflictul din Orient economia mondială
Economic
BCE avertizează asupra scumpirilor generate de război. Inflația ar putea ajunge la 3,1% în T2 2026. Cum influențează conflictul din Orient economia mondială
Banca Mondială: Războiul din Orientul Mijlociu ar putea afecta grav economia globală
Economic
Banca Mondială: Războiul din Orientul Mijlociu ar putea afecta grav economia globală
7,9 miliarde lei din impozitul pe venit se împart între Primăria Capitalei și cele 6 sectoare ale Bucureștiului. Decizie luată de Consiliul General
Economic
7,9 miliarde lei din impozitul pe venit se împart între Primăria Capitalei și cele 6 sectoare ale Bucureștiului. Decizie luată de Consiliul General
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”