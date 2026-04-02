Bătaie de joc. Guvernul va reduce acciza doar cu 30 de bani. Și doar la motorină. Pestru asta au așteptat o lună de zile. Și încă o decizie controversată, care se aplică și în Germania

O lună de zile s-a chinuit Guvernul să îi scape pe români de povara creșterii prețurilor la motorină și benzină. Și a reușit o bătaie de joc. Acciza va fi redusă doar cu 30 de bani și doar la motorină. În plus, benzinăriile au voie să crească prețul o dată pe zi.

Ne-au rezolvat. Scade acciza la motorină. Niște mărunțiș

După ce s-au certat între ei, după ce au inventat tot felul de scenarii și de variante, după ce ne-au dus cu vorba o lună de zile, după ce au format tot felul de , acum guvernanții noștri au decis. Reduc prețurile la pompă. Dar în bătaie de joc.

„Grupul de lucru constituit la Guvern pentru gestionarea crizei carburanților a stabilit joi, 2 aprilie 2026, soluția pentru reducerea prețului motorinei la pompă, în urma discuțiilor cu operatorii din piață.

Va fi aplicată o reducere a accizei la motorină cu 30 de bani pe litru.

În urma discuțiilor cu operatorii, s-a ajuns la concluzia că alte variante de lucru aflate pe masă nu ar fi fost aplicate unitar și ar fi provocat distorsiuni în aprovizionarea cu carburanți. Totodată, stabilirea soluției a ținut cont de limitarile bugetare ale României.”, arată un comunicat de presă emis după măreața decizie.

Și ca să nu credeam că doar râd de noi, ne mai explică guvernanții și ce sacrificiu au făcut. Au luat din banii strânși cu atâta greutate la buget tot de la noi.

„Sumele necesare pentru reducerea accizelor pentru motorina achiziționată de agricultori și transportatori, precum și pentru aplicarea mecanismului de reducere vor fi asigurate din încasările suplimentare de TVA generate de scumpirea carburanților, din supraimpozitarea profiturilor rezultate din exploatarea țițeiului românesc și de la bugetul de stat.”, mai arată comunicatul.

Dacă nemții au eșuat, de ce să nu facem și noi la fel

Tot în decizia de azi se arată că benzinăriile au voie să actualizeze prețurile (adică să le majoreze, că scăderi nu am văzut niciodată) o dată pe zi. O măsură luată și în Germania.

Care a dat randament maxim, după cum arată presa din Germania.

Concret, Germania a introdus o reglementare menită să stabilizeze prețurile la carburanți: dimineața ar fi trebuit să fie mai ieftin, iar majorările să fie aplicate o singură dată pe zi, după ora 12:00.

Însă, , situate în centrul fiecăruia dintre cele mai mari zece orașe din Germania, arată că operatorii au aplicat o strategie diferită. În loc să ofere un preț redus dimineața și să majoreze prețul doar o dată după prânz, benzinăriile au pornit deja de la un nivel ridicat, iar la ora 12 au mai adăugat încă 6–7 cenți pe litru.