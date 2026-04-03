Guvernul intră în ședință extraordinară pentru scăderea accizei la motorină. O reducere „extraordinară”: 30 de bani pe litru (VIDEO)

Guvernul ar urma să adopte astăzi, într-o ședință extraordinară programată la ora 14:00, ordonanța de urgență privind reducerea accizei la motorina standard.

Atât a putut Guvernul

, pe care Guvernul îl adoptă azi, prevede o reducere a accizei la motorină cu aproximativ 30 de bani pe litru, echivalentul unei scăderi de circa 11%. Practic, după ce au lăsat prețurile să explodeze, avem scumpiri cu peste 2 lei la motorină, guvernanții ne scot ochii cu o reducere a prețului de 30 de bani.

Și nu se abțin guvernanții și ne spun care e impactul: 610 milioane de lei. Bani luați din veniturile suplimentare din TVA, dar și din contribuția de solidaritate aplicată companiilor petroliere. Cumva, tot din banii dați de noi.

Într-un interviu acordat la , premierul Ilie Bolojan a explicat că reducerea accizei nu a putut fi mai mare din cauza constrângerilor bugetare.

Ce prevede proiectul

reducerea temporară a accizei la motorina standard de la 2804,29 lei/1000 litri la 2504,29 lei/1000 litri

aplicarea măsurii pe perioada declarată de criză pe piața petrolului și carburanților

introducerea contribuției de solidaritate pentru companiile care extrag și/sau prelucrează țiței în România

contribuția se aplică doar în lunile în care prețul petrolului Brent depășește 70 USD/baril

nivelul contribuției variază între 1,5% și 9,9%, în funcție de prețul petrolului pentru veniturile din extracția de țiței

contribuția poate ajunge la 60% din câștigurile suplimentare

contribuția se calculează, declară și plătește lunar către bugetul de stat

operatorii economici sunt obligați să țină evidențe contabile și operaționale distincte

nerespectarea obligațiilor poate fi sancționată cu amenzi între 200.000 și 1.000.000 de lei

benzinăriile pot majora prețurile cel mult o dată pe zi, dar le pot reduce oricând