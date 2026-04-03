B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Guvernul intră în ședință extraordinară pentru scăderea accizei la motorină. O reducere „extraordinară”: 30 de bani pe litru (VIDEO)

Guvernul intră în ședință extraordinară pentru scăderea accizei la motorină. O reducere „extraordinară”: 30 de bani pe litru (VIDEO)

Adrian A
03 apr. 2026, 11:30
Guvernul intră în ședință extraordinară pentru scăderea accizei la motorină. O reducere extraordinară: 30 de bani pe litru (VIDEO)
Sursă Foto: Facebook - Ilie Bolojan
Cuprins
  1. Atât a putut Guvernul
  2. Ce prevede proiectul

Guvernul ar urma să adopte astăzi, într-o ședință extraordinară programată la ora 14:00, ordonanța de urgență privind reducerea accizei la motorina standard.

Atât a putut Guvernul

Actul normativ, pe care Guvernul îl adoptă azi, prevede o reducere a accizei la motorină cu aproximativ 30 de bani pe litru, echivalentul unei scăderi de circa 11%. Practic, după ce au lăsat prețurile să explodeze, avem scumpiri cu peste 2 lei la motorină, guvernanții ne scot ochii cu o reducere a prețului de 30 de bani.

Și nu se abțin guvernanții și ne spun care e impactul: 610 milioane de lei. Bani luați din veniturile suplimentare din TVA, dar și din contribuția de solidaritate aplicată companiilor petroliere. Cumva, tot din banii dați de noi.

Într-un interviu acordat la Europa FM, premierul Ilie Bolojan a explicat că reducerea accizei nu a putut fi mai mare din cauza constrângerilor bugetare.

Ce prevede proiectul

reducerea temporară a accizei la motorina standard de la 2804,29 lei/1000 litri la 2504,29 lei/1000 litri

aplicarea măsurii pe perioada declarată de criză pe piața petrolului și carburanților

introducerea contribuției de solidaritate pentru companiile care extrag și/sau prelucrează țiței în România

contribuția se aplică doar în lunile în care prețul petrolului Brent depășește 70 USD/baril

nivelul contribuției variază între 1,5% și 9,9%, în funcție de prețul petrolului pentru veniturile din extracția de țiței

contribuția poate ajunge la 60% din câștigurile suplimentare

contribuția se calculează, declară și plătește lunar către bugetul de stat

operatorii economici sunt obligați să țină evidențe contabile și operaționale distincte

nerespectarea obligațiilor poate fi sancționată cu amenzi între 200.000 și 1.000.000 de lei

benzinăriile pot majora prețurile cel mult o dată pe zi, dar le pot reduce oricând

Tags:
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”