Inflația din zona euro revine sub presiune, pe fondul scumpirii energiei și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. Banca Centrală Europeană avertizează că efectele conflictului se propagă rapid și pot afecta atât economia europeană, cât și pe cea globală.

Cum evoluează inflația și ce spune BCE

(BCE) estimează că inflația va ajunge la 3,1% în trimestrul al doilea din 2026, influențată direct de creșterea costurilor energetice. Ulterior, ar putea coborî spre 2,8%, însă rămâne peste pragul de stabilitate.

Instituția atrage atenția că riscurile sunt ridicate, mai ales dacă războiul continuă și afectează în continuare piețele. În acest scenariu, scumpirile s-ar putea accentua, iar presiunile asupra economiei ar deveni mai puternice.

În același timp, BCE subliniază că salariile și blocajele din lanțurile de aprovizionare pot amplifica inflația. Dobânda pentru depozite a fost menținută la 2%, însă discuțiile privind eventuale majorări rămân deschise.

De ce energia devine un factor critic

Creșterea accelerată a prețurilor la explică o mare parte din presiunile actuale asupra inflației din Europa. Petrolul a urcat la aproximativ 104 dolari pe baril, iar gazele naturale s-au scumpit considerabil.

Transportul resurselor energetice a devenit mai dificil, în special în zona Strâmtorii Ormuz, unde tensiunile au redus fluxurile comerciale. În paralel, depozitele de gaze din Europa sunt aproape goale, la aproximativ 29% din capacitate.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) atrage atenția că acest conflict a provocat una dintre cele mai mari perturbări din istoria pieței petroliere. Totodată, oferta globală de gaze naturale lichefiate a scăzut cu aproximativ 20%, relatează Capital.

Aceste evoluții cresc vulnerabilitatea Europei și mențin presiunea asupra costurilor pentru consumatori și industrie. Piața rămâne extrem de sensibilă la orice nouă escaladare.

Cum sunt afectate economia globală și lanțurile de aprovizionare

(FMI) arată că economia globală resimte deja impactul conflictului, deși efectele diferă de la o regiune la alta. Creșterea prețurilor și încetinirea activității economice devin tot mai vizibile. Lanțurile de aprovizionare sunt afectate de rutele ocolitoare ale navelor și de perturbările din transportul aerian. Aceste schimbări duc la întârzieri, costuri mai mari și presiuni suplimentare asupra companiilor.

Problemele se extind și către sectoare esențiale, inclusiv agricultura, unde livrările de îngrășăminte sunt afectate de blocajele din comerțul internațional. Astfel, impactul economic devine tot mai larg.

Ce perspective există pentru perioada următoare

BCE a decis să mențină dobânda pentru depozite la 2%, însă dezbaterile privind o eventuală majorare rămân deschise. Decizia va depinde de evoluția inflației și de stabilitatea economică în perioada următoare.

Economia zonei euro ar urma să înregistreze o creștere modestă în 2026, afectată de costurile ridicate și de scăderea încrederii. În același timp, exporturile dau semne de slăbiciune. La nivel global, estimările indică o creștere de aproximativ 2,9% în 2026, cu perspective de accelerare în anul următor. Totuși, incertitudinile generate de conflictul din Orientul Mijlociu continuă să influențeze negativ evoluția economică.