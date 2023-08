Claudiu Năsui: PSD-PNL, noul partid-stat, își dorește să rezolve problema deficitului prin a strânge cureaua tot a contribuabililor, distrugând clasa de mijloc și subminând economia (VIDEO)

Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat, sâmbătă, la o conferință a partidului Forța Dreptei, că PSD-PNL, „noul partid stat”, își dorește să rezolve problema deficitului bugetar „prin a strânge cureaua tot a contribuabililor, tot a celor care muncesc și plătesc taxe și impozite în România, distrugând astfel clasa de mijloc și subminând astfel economia”.

„Soluția liberală este reducerea cheltuielilor”, a subliniat Claudiu Năsui (USR)

Deputatul USR a reclamat că măsurile PSD și PNL vor „distruge” clasa de mijloc și vor „submina” economia.

„Avem o problemă cu deficitul bugetar în România, au explodat cheltuielile, și acum PSD-PNL, noul partid-stat, își dorește să rezolve această problemă prin a strânge cureaua tot a contribuabililor, tot a celor care muncesc și plătesc taxe și impozite în România, distrugând astfel clasa de mijloc și subminând astfel economia. Soluția liberală este reducerea cheltuielilor”, a declarat Claudiu Năsui.

El spune că partidul USR este un aliat al Forței Dreptei.

„Uniunea Salvați România este un aliat al dumneavoastră și vă mulțumim pentru toate dățile când ne-ați ajutat cu fiecare atac la Curtea Constituțională. Fără voi, nu am fi reușit (…). Politica nu este o destinație. Politica este un drum – și e un drum care e mai ușor de străbătut împreună decât singur. E un drum care nu este ușor, are greutăți, are și plăceri, dar are și neplăceri”, a adăugat Claudiu Năsui.

„În momentul în care ne-am înhămat la acest drum, ne-am dorit să ajungem la o țară mai bună, o țară reformată, o țară liberală, iar acei piloni ai liberalismului pe care noi îi vedem sunt deschiderea către concurență, dar o deschidere către concurență în toate domeniile, și în educație, și în sănătate. Să de-monopolizăm Casa Națională de Asigurări de Sănătate, să avem curajul să adoptăm și noi sisteme așa cum vedem că funcționează în mai toate țările europene!”, a mai spus deputatul.