CNN: Europa va trece printr-o criză energetică fără precedent. Gazul ar putea fi raționalizat iarna

Lumea va fi aruncată curând într-o criză energetică de proporții, estimează experții internaționali, potrivit unei analize a Efectele vor fi asemănătoare sau chiar mai grave decât în anii ’70 și ’80. Acest lucru se întâmplă atât din cauza sancțiunilor impuse după invadarea Ucrainei de către Rusia, cât și a lipsei de investiții în acest domeniu, neglijat, ca urmare a concentrării eforturilor spre energia regenerabilă.

Creșterea accelerată a prețurilor la energie, benzină, gaze naturale și cărbune, este doar începutul, avertizează specialiștii. Foarte grav este faptul că, spre deosebire de perioadele anterioare, actuala criza energetică nu se mai limitează la petrol, ci cuprinde o mare parte din sectorul energetic.

„Acum avem o criză a petrolului, o criză a gazului și o criză a electricității în același timp. Va fi mai grav decât în anii ’70 și ’80 și va dura mai mult”, a spus Fatih Birol, șeful Agenției Internaționale a Energiei (AIE), într-un interviu pentru Der Spiegel.

Lumea este atât de „nepregătită” pentru a înfrunta criza energetică încât, în Europa, am putea avea de-a face cu raționalizarea gazelor naturale iarna viitoare, dar și cu numeroase pene de curent.

