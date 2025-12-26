B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Companiile de stat care au dat prime de Crăciun în plină austeritate. Câți bani au primit angajații

Companiile de stat care au dat prime de Crăciun în plină austeritate. Câți bani au primit angajații

Traian Avarvarei
26 dec. 2025, 19:20
Companiile de stat care au dat prime de Crăciun în plină austeritate. Câți bani au primit angajații
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Companiile care au dat prime de Crăciun
  2. Companiile de stat care n-au dat prime de Crăciun

Mai multe companii de stat au continuat tradiția primelor consistente de Crăciun, deși se presupune că toată lumea trebuie să strângă cureaua și să se sacrifice pentru acoperirea deficitului bugetar.

Companiile care au dat prime de Crăciun

Câteva companii au dat nu doar bani, ci și ajutoare pentru copii sau tichete de vestimentație. Cei mai fericiți sunt angajații de la Loteria Română, căci ei beneficiază de cel mai complex pachet de prime. Ei primesc câte 460 lei brut, la care se adaugă un bonus din fondul social de 900 lei brut (ajutor pentru sărbători) și 50 lei pentru vestimentație. Copiii salariaților primesc și ei câte 200 lei, informează Economedia.

Alte companii de stat care au acordat prime:

  • CONPET: Salariații primesc o primă medie de 987 lei net, plus sume cadou de 300 lei net. Pentru copiii acestora se acordă încă 150 lei net. Valoarea totală a pachetului pentru angajați depășește 1,7 milioane de lei.
  • Romgaz: Compania acordă un adaos de 800 lei/salariat și câte 700 lei pentru fiecare copil minor al angajaților.
  • CFR Călători: Fiecare dintre cei peste 10.000 de angajați va primi 300 de lei.
  • CNIR (Compania Națională de Investiții Rutiere): A planificat un buget total de 57.300 lei brut. De aceste beneficii se vor bucura 72 de salariați și 59 de copii ai acestora. Valoarea medie pe beneficiar este de aproximativ 796 lei brut (sumă ce acoperă salariatul și copiii).
  • Termoenergetica (CMTEB): Acordă tichete de 300 lei pentru salariați și încă 300 lei pentru fiecare copil (buget total de 1,32 milioane lei).
  • Aeroporturi București (CNAB): Tichete cadou de 300 lei brut pentru 1.350 de salariați.
  • Cuprumin: 500 lei sub formă de tichete cadou pentru toți cei 587 de angajați.
  • CNAIR și Complexul Energetic Oltenia: S-au concentrat pe copii. CNAIR a acordat tichete de 300 lei pentru aproape 3.500 de copii, iar Complexul Energetic Oltenia oferă 200 lei/copil.

În majoritatea cazurilor (ex: Loteria Română, Cuprumin, CNIR), directorii generali și cei cu contracte de mandat conform OUG 109/2011 nu beneficiază de aceste prime, ele fiind rezervate exclusiv salariaților cu contract individual de muncă, în baza Contractelor Colective de Muncă (CCM), explică Economedia.

Companiile de stat care n-au dat prime de Crăciun

În schimb, n-au încasat prime angajații Exim Banca Românească, STB, Metrorex, Transgaz, Poșta Română, ASF și ai Apelor Române.

O situație particulară e la Nuclearelectrica, unde acordarea unor eventuale sume depinde de execuția bugetară finală și de aprobarea Consiliului de Administrație.

