Mai multe companii de stat au continuat tradiția primelor consistente de Crăciun, deși se presupune că toată lumea trebuie să strângă cureaua și să se sacrifice pentru acoperirea deficitului bugetar.
Câteva companii au dat nu doar bani, ci și ajutoare pentru copii sau tichete de vestimentație. Cei mai fericiți sunt angajații de la Loteria Română, căci ei beneficiază de cel mai complex pachet de prime. Ei primesc câte 460 lei brut, la care se adaugă un bonus din fondul social de 900 lei brut (ajutor pentru sărbători) și 50 lei pentru vestimentație. Copiii salariaților primesc și ei câte 200 lei, informează Economedia.
Alte companii de stat care au acordat prime:
În majoritatea cazurilor (ex: Loteria Română, Cuprumin, CNIR), directorii generali și cei cu contracte de mandat conform OUG 109/2011 nu beneficiază de aceste prime, ele fiind rezervate exclusiv salariaților cu contract individual de muncă, în baza Contractelor Colective de Muncă (CCM), explică Economedia.
În schimb, n-au încasat prime angajații Exim Banca Românească, STB, Metrorex, Transgaz, Poșta Română, ASF și ai Apelor Române.
O situație particulară e la Nuclearelectrica, unde acordarea unor eventuale sume depinde de execuția bugetară finală și de aprobarea Consiliului de Administrație.