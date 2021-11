Comunicat de presă | Participarea delegației CCIR la cea de-a 12-a ediție a Congresului Mondial al Camerelor de Comerț

Dubai, 23 noiembrie 2021: Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) participă, în perioada 23-25 noiembrie, la cea de-a XII-a ediție a Congresului Mondial al Camerelor de Comerț, organizat de Camera Internațională de Comerț (ICC) și Federația Mondială a Camerelor de Comerț (WCF), în colaborare cu Camera de Comerț Dubai.

Ediția din acest an se desfășoară sub egida temei “Generation Next: Chambers 4.0”, oferind delegaților prezenți din întreaga lume informații consistente și valoroase privind digital disruption (efectul care modifică așteptările și comportamentele fundamentale într-o cultură, piață sau industrie exprimat prin canale digitale), în oportunități pentru întreaga omenire.

„Congresul Mondial al Camerelor de Comerț aduce împreună reprezentanți ai organizațiilor internaționale, reprezentanți ai guvernelor, președinți de camere de comerț, oameni afaceri și își propune să stimuleze schimbarea prin dialog și cooperare pentru a crea un viitor mai prosper pentru toți. Este foarte important să dezvoltăm un model nou de implicare a sistemului cameral în redresarea și rezilienta economiilor naționale. CCIR se va implica, cu ajutorul camerelor județene, în comunitățile locale pentru a găsi soluțiile optime de atragere de capital pentru investiții. Consider că numai astfel putem ajuta la redresarea economiei românești, lovită destul de puternic în ultima perioadă”, a declarat președintele CCIR, dl. Mihai Daraban.

Cea de-a XII-a ediție a Congresului Mondial al Camerelor de Comerț se desfășoară, la Dubai, pe parcursul a trei zile, reprezentând un prilej pentru consolidarea relațiilor între liderii camerali și mediul afaceri. Astfel, vor fi abordate subiecte prioritare pentru antreprenori și mediul cameral. În același timp, se va urmări identificarea soluțiilor pentru depășirea obstacolelor și provocărilor generate de pandemie și tranziția dublă verde și digitală. Nu în ultimul rând, congresul din acest an reprezintă o oportunitate pentru stabilirea priorităților pe agenda globală și dezvoltarea unui plan de acțiune care să întărească rolul camerelor de comerț în calitate de lideri relevanți pentru secolul 21.