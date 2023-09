Consiliul Concurenței susține că prețurile medii ale alimentelor vizate de plafonarea adaosului s-au redus cu până la 49% în marile magazine, în luna august

Consiliul Concurenței susține că prețurile medii ale alimentelor vizate de s-au redus cu până la 49% în marile lanțuri de magazine, în august comparativ cu luna iunie, se arată într-un comunicat de presă transmis vineri.

Raportul realizat de Consiliul Concurenței poate fi consultat integral

Consiliul Concurenței, detalii despre evoluția prețurilor în august comparativ cu iunie

Instituția spune că principalele reduceri au avut loc la fructe și legume: prețul mediu al prunelor a scăzut cu 49%, cel al strugurilor, cu 47%, în timp ce roșiile, ceapa, ardeii galbeni, morcovii și cartofii s-au ieftinit cu 31% până la 37%.

La lactate, prețul mediu al brânzei telemea s-a redus cu 16,3%, cel al iaurtului, cu 10,5%, iar cel al laptelui, cu 6,2%.

Consiliul Concurenței menționează că laptele este în continuare vizat de acordul voluntar de reducere a prețului cu 20%, care a fost introdus din luna mai.

S-au ieftinit în august și prețurile la făină, pâine, mălai, ulei, ouă și zahăr, susține Consiliul.

Totodată, este mai mic și prețul la carnea de pui și de porc, excepție făcând pulpa de porc cu os al cărei preț a crescut ușor, cu 2%.

„În analizele realizate de-a lungul lunii august, am remarcat că în cea mai mare parte a magazinelor au fost implementate reduceri de prețuri la alimentele de bază. Am constatat că prețurile medii ale unor alimente au scăzut treptat, aici fiind vorba despre iaurt, mălai, carne de porc, ceapă, morcovi, ardei, prune și struguri, dar există și produse cum sunt pâinea, făina, ouăle, pentru care prețurile au fluctuat, situându-se, însă, sub prețul mediu al lunii iunie”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.