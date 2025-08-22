Biletele comune STB – Metrorex se vor scumpi în circa două săptămâni. Ministerul Transporturilor a publicat deja noile tarife în Monitorul Oficial.

Cu cât se scumpesc biletele comune STB – Metrorex

Cu cât s-au scumpit călătoriile cu metroul

Bilete cu care se poate circula în Capitală și la suprafață, și în subteran se vor scumpi cu circa 40%.

De exemplu, o călătorie simplă se va scumpi de la 5 la 7 lei, iar o cartelă cu 10 călătorii de la 45 la 59 de lei.

Prețul pentru un abonamentul metropolitan comun va crește de la 140 lei la 160 lei.

Deocamdată, prețul călătoriilor la suprafață rămâne același, dar un proiect pentru majorarea acestuia ar urma să fie analizat în Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

Amintim că biletele de metrou deja s-au scumpit de la 1 ianuarie.

De exemplu, prețul unei călătorii a crescut de la 3 la 5 lei, pentru două călătorii de la 6 la 10 lei, iar pentru 10 călătorii de la 25 la 40 de lei.

Abonamentul de 24 de ore s-a scumpit de la 8 la 12 lei, cel de 72 de ore de la 20 la 35 de lei, cel săptămânal de la 36 la 45 de lei, cel lunar de la 80 la 100 de lei, cel pe șase luni de la 400 la 500 de lei, iar cel anual de 700 la 900 de lei.