Creștere record pentru industria prelucrătoare, impulsionată de măsurile Guvernului Ciolacu

Conform ultimelor rezultate pentru indicele BCR Purchasing Managers Index (PMI), indicator al performanței industriei manufacturiere, acesta a trecut în luna aprilie de 50 de puncte, în zona de expansiune. Este pentru prima dată de când este măsurat când indexul PMI ajunge la acest nivel, pe fondul creșterii producției locale și a comenzilor.

Ultimele date privind evoluția industriei de prelucrare a României confirmă faptul că prin politicile PSD creșterea economică este susținută de investiții și nu de consum, iar programele de ajutor de stat lansate de Guvernul Ciolacu în toamna lui 2023 încep să funcționeze.

Analiza performanței industriei prelucrătoare ia în calcul comenzile noi (30%), producția (25%), ocuparea forței de muncă (20%), termenele de livrare ale furnizorilor (15%) și stocurile de achiziții (10%). Sondajul este realizat cu răspunsurile a 400 de firme, cu o recurență lunară.

Datele sondajului realizat de S&P au fost mereu sub pragul de 50 de puncte de când a început să fie realizat, în iulie 2023. Începând cu februarie 2024 se observă deja o ameliorare a condițiilor de afaceri, iar în aprilie indicele a crescut la 51,5 puncte. Progresul are la bază faptul că în luna amintită au crescut peste referința de 50 de puncte atât componenta de comenzi noi, cât și cea de producție. În plus, măsurile Guvernului condus de Marcel Ciolacu au condus și la creșterea angăjărilor în industrie, efectul direct fiind relevat și de trendul constant descrescător al ratei șomajului, confirmat de datele publicate de Institutul Național de Statistică.

Eurostat confirmă creșterea încrederii managerilor în economia românească

Un efect direct al revenirii industriei românești este faptul că încrederea managerilor în economia țării noastre a crescut semnificativ în martie și aprilie, la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, așa cum o arată datele revizuite publicate de Comisia Europeană.

Potrivit Eurostat, Indicatorul de încredere în economie (economic sentiment indicator – ESI) a ajuns la 105,1 puncte în aprilie, față de 104 puncte în martie și 101,9 puncte în februarie, ca urmare a creșterii activității în toate sectoarele.

ESI este calculat de Comisia Europeană pe baza răspunsurilor managerilor din principalele sectoare ale economiei și este corelat cu evoluția produsului intern brut. O valoare de peste 100 de puncte indică, în general, că economia este în creștere. În cazul României, aceasta era de 99,9 puncte în trimestrul 2 din 2023, și a urcat peste nivelul etalon în mandatul Premierului Marcel Ciolacu, respectiv la 100,7 puncte și 101,7 puncte în trimestrele 3 și 4 din 2023, și la 102,8 puncte în primul trimestru din 2024.

