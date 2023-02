Cristian Erbașu: Un timp rezonabil pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic major, 10-15 ani. În perioada consolidării trebuie să muți activitatea în alte clădiri, pe care nu le ai (VIDEO)

Un timp rezonabil pentru consolidarea clădirilor din România care au risc seismic major este 10-15 ani, a declarat Cristian Erbașu, antreprenor în domeniul construcțiilor, luni, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Cristian Erbașu, pe B1 TV, despre consolidarea clădirilor

El s-a arătat de părere că „este clar că deja se cunosc anumite clădiri care pot intra în această prioritizare”.

„Clădirile publice sunt extrem de importante pentru că pot fi foarte multe persoane în același timp în aceste clădiri. Sunt școlile, unde sunt copii (…), copiii sunt extrem de importanți în orice fel de societate, spitalele”, a declarat Cristian Erbașu.

„O altă problemă foarte delicată o reprezintă faptul că în perioada în care consolidezi – consolidarea nu este într-un an, sau durează cam doi ani, dacă nu chiar și mai mult dacă e vorba de o clădire mare – trebuie destinația din acea clădire, că e locuință, că e spital, că e școală, să o muți în alte clădiri, pe care nu le ai”, a adăugat antreprenorul.

„Eu am spus la un moment dat că trebuie, am făcut un calcul, aproximativ între 100 și 200 de clădiri pe an, care durează cam doi ani în medie consolidarea unei clădiri – și nu înseamnă numai consolidarea, odată ce ai consolidat trebuie să îi faci și finisajele, și instalațiile. Or aici am spus că aproximativ un miliard pe an, minim un miliard pe an. Eh, la 200 de clădiri, 6.000 – 7.000 de locuințe, de unde scoți 6.000 – 7.000 de locuințe? Cine le poate pune la dispoziție? Pentru că acest lucru trebuie să se întâmple timp de 10-15 ani, un timp rezonabil în care să consolidezi aceste clădiri care au risc seismic major”, a mai spus Cristian Erbașu.