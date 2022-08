Cristian Păun: Aprecierea monedei naționale e conjuncturală și artificială. E foarte periculos să avem un leu în apreciere când economia nu poate susține un leu puternic (VIDEO)

Leul s-a apreciat în ultimele zile, dar aceasta nu e tocmai o veste bună. Profesorul de economie Cristian Păun a explicat de ce nu e un motiv de bucurie: aprecierea monedei naționale e doar artificială și conjuncturală, căci nu are legătură cu economia României, care se confruntă cu multe probleme structurale. Economistul a mai spus că o apreciere artificală a monedei naționale pe termen lung chiar poate deveni periculoasă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Cristian Păun: Aprecierea leului e conjuncturală și artificială

Economistul a explicat întâi de ce actuala apreciere a leului este doar una conjuncturală și artificială, fără legătură cu adevărata situație economică a țării.

„Din punctul meu de vedere, pe termen lung moneda națională nu are motive să se aprecieze, pentru că puterea monedelor e dată de economia din spatele lor, or economia românească are niște pe care nu avem cum să le rezolvăm peste noapte și peste primăvară, așa încât în vară să fim puternici și viguroși în ce privește moneda națională. E mai degrabă ceva conjunctural, artificial.

Vă dau două exemple de ce nu putem vorbi de aprecierea monedei naționale încă multă vreme.

Faptul că avem deficit comercial în balanța de plăți externe, adică importăm mai mult fecât exportăm, iar diferența e undeva la zeci de miliarde de euro pe an. Adică când plătești aceste importuri o faci în valută, adică ceri valută, euro. de pe piață, iar această cerere e compensată cu ce încasezi tu din exporturi. Așa ar fi sănătos să se întâmple. Or raportul acesta cerere – ofertă, dacă ne uităm doar la exporturi și importuri, unde avem o balanță deficitară cred de când am intrat în perioada de tranziție, nu ai cum să ai o apreciere a monedei, că mereu ai o cerere mai mare de valută decât oferta de valută venită prin exporturi.

Mai e și care la noi e dublă față de Zona Euro. Cartea de economie spune că atunci când prețurile tale cresc mai accelerat decât în țările cu care te compari, în cazul de față Zona Euro, n-ai cum să ai aprecierea leului, ci chiar apare deprecierea leului.

Sunt multe motive pentru care ar trebui să credem mai mult în deprecierea leului decât în aprecierea, sa iar orice apreciere e ceva artificial, creat fără legătură cu situația economică a României”, a declarat economistul.

De ce o apreciere a leului articială poate fi periculoasă pe termen lung

Acesta a explicat apoi de ce crede că s-a ajuns la aprecierea leului, în ciuda problemelor economcie pe care le avem: „Cred că această situație a apărut mai degrabă pentru că băncile, văzându-și scumpită dinspre BNR lichiditatea în lei prin măsurile luate de BNR, se împrumută masiv în euro de la băncile-mamă, vând acest euro în România în lei, fiind mai ieftin să finațeze în lei anumite nevoi, inclusiv ale statului prin acest mecanism, relația cu băncile-mamă”

„Dar e foarte periculos să avem un leu în apreciere când economia nu poate susține un leu puternic. Noi am mai pățit acest lucru prin 2005 – 2007, când ne-a apucat așa o euforie ce puternic e leul, că se aprecia masiv față de toate monedele, și am trecut masiv la împrumuri pe termen lung, credite ipotecare în valută, franci elvețieni, în euro. Și acea apreciere a fost artificială. E important ca acestă apreciere să nu fie pe termen lung, fiind nesănătoasă”, a mai declarat profesorul de economie Cristian Păun.