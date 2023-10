Cristian Seidler: Statul nu face nimic pentru a-și frâna cheltuielile absolut haotice, nejustificate. Pune totul pe seama sectorului privat și pasul imediat următor va fi încă o creștere de taxe și impozite (VIDEO)

Statul nu face nimic pentru a-și frâna cheltuielile absolut haotice și nejustificate, a declarat deputatul USR Cristian Seidler, luni, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Cristian Seidler (USR), pe B1 TV: Statul pune totul pe seama sectorului privat

Întrebat despre proiectul de ordonanță care ar urma , deputatul USR a spus: „Haideți să nu ne lăsăm impresionați de anunțul acestei ordonanțe de urgență – și vă spun și de ce. Vă aduceți aminte de ordonanța de la începutul anului trecut prin care se spunea că se vor reduce cu 10% cheltuielile de bunuri și servicii? Vă aduceți aminte după aceea, la sfârșitul anului, de conferința de presă a ministrului de Finanțe de atunci, care spunea, eh, nu s-a întâmplat, dar bine că am scos-o cumva la capăt? Adică o ordonanță de tipul acesta, care are doar o prevedere și o sancțiune aproape inexistentă, nu se va întâmpla”.

„E doar un fel de a spune, iată, noi, statul, facem ceva, pentru a justifica mai apoi creșterea de taxe și impozite, pentru că în curând va veni foarte probabil, ascultându-i acum pe domnul Ialomițianu și pe domnul Coșea (invitați și ei în emisiune, n.r.) am cu atât mai mult această siguranță și încredere că va urma o creștere de taxe și impozite și că această ordonanță e doar o pregătire pentru a avea o justificare de comunicare de tipul „haideți că, uite, și noi, statul, am strâns cureaua, acum trebuie și voi să mai plătiți o taxă și un impozit în plus”, când colo, adevărul este că în acest an cheltuielile de bunuri și servicii au crescut, nu au scăzut cu 10%”, a adăugat Cristian Seidler.

„Statul nu face nimic pentru a-și frâna cheltuielile absolut haotice, nenecesare, nejustificate, pune totul pe seama sectorului privat și pasul imediat următor, să n-am dreptate, dar pasul imediat următor va fi încă o creștere de taxe și impozite”, a mai spus el.