Cristina Prună: Bugetul pentru 2024 se dezbate, dar este un simulacru de dezbatere. Să spui că faci digitalizare la modul general și că asta îți va aduce 10,5 miliarde de lei, o bătaie de joc (VIDEO)

Bugetul pentru 2024 se dezbate, dar este un simulacru de dezbatere, a declarat deputata USR Cristina Prună, luni, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, în contextul discuțiilor din comisiile parlamentare.

Întrebată despre dezbaterea din comisii, parlamentara de opoziție a spus: „Bugetul se dezbate, dar este un simulacru de dezbatere. Eu chiar am ieșit din comisia de industrii și servicii, am dezbătut bugetul la vreo patru ordonatori de credite, adică ministere, instituții, Consiliul Concurenței ș.a.m.d. (…), ce credeți? 15 minute pentru fiecare instituție în parte, deci imaginați-vă că prea mult timp să susții amendamente, să explici cifrele de ce sunt incorecte, să pui întrebări, nu prea este”.

„Pentru că până la urmă e vorba de taxele și impozitele pe care cei care lucrează în sectorul privat le plătesc, asta înseamnă bugetul țării, asta vor gestiona politicienii puterii în următorul an, taxele și impozitele oamenilor”, a continuat Cristina Prună.

„De ce vă spun că este un buget greșit de la început? Pentru că, practic, seamănă foarte mult cu ce s-a întâmplat anul acesta. Avem venituri care au fost supraevaluate, adică statul vine și ne spune că va încasa mai mult anul viitor, dar nu are de unde, să fim serioși, și, de cealaltă parte, subevaluează cheltuielile, adică ne spun că vor cheltui mai puțin, când, de fapt, ei vor cheltui mai mult. Deja au recunoscut că aceste cheltuieli au crescut cu 58 de miliarde de lei de la un an la altul, deci anul viitor vom avea 58 de miliarde de lei la cheltuieli în plus și, chiar și așa, acest buget nu se închide”, a adăugat deputata USR.

„Pentru că, dacă vă uitați, pentru că n-au avut de unde să pună surse de finanțare, au prevăzut vreo 10,5 miliarde de lei din digitalizare. Este o linie distinctă în buget. Eu n-am mai văzut așa ceva, sunt parlamentar de șapte ani de zile, dar n-am mai văzut o asemenea bătaie de joc, să spui că faci digitalizare la modul general, așa, și că asta îți va aduce 10,5 miliarde de lei. Cred că e unic în lume așa ceva”, a mai spus ea.