Criza din IT se extinde: Tot mai multe companii trec la concedieri și există temerea unor efecte negative în alte industrii

Tot mai multe companii din IT trec la disponibilizări și concedieri, existând temerea că această situație se va extinde și la alte industrii. Restructurările oricum se vor vedea pe piaţa imobiliară, unde salariile mari în IT susţineau achiziţiile de apartamente şi chiriile în creştere, și în zona de mâncare, căci IT-işti sunt clienţi ai restaurantelor şi ai comenzilor pentru acasă.

Tot mai mulți IT-iști sunt concediați

După reducerile de personal de la NTT Data, compania de jocuri franceză Gameloft a închis biroul din Cluj,

Cristian Hostiuc, director editorial al , scrie într-un articol de opinie că tot mai multe companii din IT, atât multinaţionale, cât şi româneşti, au trecut la concedieri pentru că au pierdut contracte externe şi nu au reuşit să facă rost de altele. Asta în contextul în care firmele de la noi depind foart mult de piața externă.

O altă cauză este că salariile din IT în România, chiar dacă sunt sub cele de pe piaţa vestică, au crescut la un nivel care nu mai e atât de atractiv pentru multinaționale. În IT, salariul mediu a ajuns în martie la 12.653 de lei.

Piaţa de IT româneasca şi-a redus competitivitatea și pentru că pe venitul angajaților din acest sector.

Cei mai afectați de disponibilizări sunt cei fără experiență, angajații care nu au demonstrat că sunt „indispensabili” companiilor lor, cei care nu au reuşit să înveţe lucruri noi ori angajații care au ajuns la salarii prea mari pentru experienţa şi cunoştinţele pe care le au.

Nu prea se mai fac angajări în IT

Nici angajări nu prea se mai fac. De cele mai multe ori, cei de la Resurse Umane care cer CV-uri sunt interesați mai degrabă de oferta de pe piață decât să angajeze efectiv.

Iar cei care angajează oferă salarii mai mici ca alte dăți. De precizat că, totuși, salariile din IT continuă să fie cele mai mari din piaţă.

„Cu foarte puţine excepţii, piaţa de recrutarea în IT a îngheţat şi toţi se întreabă cine urmează. (…) În România, vom auzi cum se vor închide din ce în ce mai multe birouri cu 50-100-200 de angajaţi ale multinaţionalelor”, a mai scris Cristian Hostiuc, pentru ZF.