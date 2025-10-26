Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții ( ) și proprietarul companiei , a deplâns faptul că România n-a reușit să folosească banii din PNRR. În opinia sa, marea noastră problemă este birocrația. Erbașu a mai remarcat faptul că experiența cu fondurile europene nu pare să ne ajute, dimpotrivă. De la an la an, punem mai multă birocrație și ducem investițiile și mai greu la îndeplinire.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Drumurile noastre”, moderată de Ștefan Etveș pe B1 TV.

Mai facem ceva din PNRR?

Mai sunt 10 luni și 5 zile până pe 31 august 2026, termenul limită până la care putem . Mai e timp să facem ceva?

„Trebuie să fim în stare să facem cât mai mult posibil. Din păcate, de fiecare dată ne aflăm în situația de a finaliza în câteva luni ceea ce trebuia terminat în ani de zile. E aceeași poveste pe care am mai avut-o. Și e mult mai dramatică povestea asta decât cea în general cu fondurile europene”, a răspuns Cristian Erbașu.

Care sunt problemele în implementarea proiectelor cu fonduri europene

„Mereu fondurile europene ne-au luat prin surprindere. Culmea, de unde ziceam că vom avea mai multă experiență, parcă de la un exercițiu bugetar la altul e mai rău. Experiența aceasta, în general, noi o folosim în direcția aceasta a birocratizării. Noi avem senzația că prin birocratizare vom soluționa. În realitate, vom crea mai multe probleme.

Și chiar PNRR-ul fusese creat într-o altă filosofie, pentru a fi o birocrație mult mai scăzută. Noi am luat problemele din proiectele clasice pe fonduri europene și le-am amplificat, punând mai multe criterii.

Mai mult decât atât, parcă noi, ca țară, n-am avut încredere în acest Program. Ne-am pus probleme foarte importante în ultimele luni, care trebuiau puse de trei ani. Practic, în ultimii 2-3 ani, noi am așteptat… Nu știu . De fiecare dată așteptam o extindere. Chiar și dacă s-ar fi extins perioada de derulare a PNRR, tot era o pierdere pentru noi. De ce nu am fi derulat acest PNRR în perioada stabilită? Ca apoi să accesăm alte fonduri.

Adică mereu avem această problemă de birocrație. Acum, după părerea mea și, în general, a celor care lucrează în zonă, în construcții, birocrația e de departe problema numărul 1 a țării în acest moment”, a mai declarat Cristian Erbașu, pentru B1 TV.

Omul de afaceri a deplâns apoi faptul că avem obiceiul „să criticăm orice, să vedem în pahar, oricât de plin ar fi, partea goală” și că am pierdut încrederea Uniunii Europene, pentru că mereu după discuțiile pe care le-am avut la Bruxelles nu ne-am ținut de cuvânt.