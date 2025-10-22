B1 Inregistrari!
Comisia Europeană a aprobat PNRR revizuit. Mesajul lui Bolojan. Investițiile care vor primi finanțare europeană

Comisia Europeană a aprobat PNRR revizuit. Mesajul lui Bolojan. Investițiile care vor primi finanțare europeană

Adrian Teampău
22 oct. 2025, 20:39
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. PNRR revizuit a fost adoptat de Comisia Europeană
  2. Guvernul a renegociat o parte din jaloane
  3. Anunțul lui Dragoș Pîslaru după acordul cu Comisia Europeană
  4. Ce investiți vor primi finanțare

Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR) cu o valoare de 21,4 miliarde euro. Alte 7 miliarde de euro au fost pierduți definitiv.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, într-un mesaj, că România are acum un Plan realist, care sprijină economia şi comunităţile locale. Ca urmare a renegocierii, Comisia Europeană a adoptat forma revizuită a PNRR cu o valoare de 21,4 miliarde de euro. Dintre valoarea totală, 13,57 miliarde de euro sunt fonduri nerambursabile. Diferența, de 7,84 miliarde de euro sunt împrumuturi.

„Comisia Europeană a aprobat astăzi varianta revizuită a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României. După revizuirea aprobată, PNRR-ul României are o valoare totală de 21,4 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde de euro sunt fonduri nerambursabile şi 7,84 miliarde de euro sunt împrumuturi avantajoase”, a scris Bolojan pe Facebook.

România a obținut, de la Comisia Europeană, menţinerea în funcţiune a centralelor pe cărbune din judeţele Gorj şi Hunedoara. De asemenea, vor fi menținute în funcțiune și centralele din Craiova şi Râmnicu Vâlcea (Govora).

„Trei grupuri energetice vor rămâne active până la finalul anului 2029, iar alte două, cel puţin până la sfârşitul lunii august 2026. Această decizie asigură stabilitatea sistemului energetic naţional, elimină riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie şi agent termic şi înseamnă păstrarea a peste 4.500 de locuri de muncă în aceste zone. În acelaşi timp, România îşi continuă tranziţia energetică prin investiţii în centrale pe gaz, parcuri fotovoltaice şi capacităţi de stocare”, a mai spus premierul.

Guvernul a renegociat o parte din jaloane

Prin revizuire au fost renegociate, cu Comisia Europeană, o parte din jaloanele şi termenele asumate care nu au fost îndeplinite.

„De asemenea, sumele care ne-au fost alocate sub formă de împrumut nu mai puteau fi atrase până anul viitor. În aceste condiţii, am avut ca prioritate menţinerea unor jaloane şi termene realiste şi păstrarea în totalitate a fondurilor nerambursabile, de 13,5 miliarde de euro, în vederea asigurării fondurilor pentru investiţii”, a adăugat prim-ministrul.

Bolojan a mai spus că unul dintre cele mai importante jaloane era cel de decarbonizare.

„Ne-am angajat să închidem centralele pe cărbune până la sfârşitul acestui an, urmând ca acestea să fie înlocuite cu centrale pe gaz sau parcuri fotovoltaice. Din păcate, investiţiile care să le înlocuiască nu au fost realizate şi, prin urmare, dacă nu ni s-ar fi acordat amânarea, în afara aspectelor de natură socială din zonele respective, nu am fi avut siguranţa asigurării producţiei de energie necesare României”, a menţionat Bolojan.

Anunțul lui Dragoș Pîslaru după acordul cu Comisia Europeană

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a comentat decizia autorităților de la Bruxelles pe Facebook. El a spus că următorul pas, după adoptarea de către Comisia Europeană, va fi aprobarea în ECOFIN.

„E oficial: Comisia Europeană a aprobat azi varianta finală a PNRR-ului României. Documentele oficiale sunt publicate oficial pe site-ul Comisiei Europene, iar următorul pas este aprobarea formală în următoarea reuniune a Consiliului ECOFIN”, a scris ministrul pe Facebook.

România a încasat peste 10 miliarde de euro din PNRR. Guvernul mai poate atrage aproximativ 11 miliarde de euro până în luna august 2026.

Ce investiți vor primi finanțare

După renegocierea cu Comisia Europeană, prin PNRR vor continua finanțările pentru următoarele investiții:

  • autostrada A7, de 2,17 miliarde euro, a fost transferată în granturi;
  • proiectele de renovare energetică a clădirilor – 1,39 miliarde euro – au fost transformate în granturi;
  • menținerea investițiilor strategice în digitalizare, inclusiv automatizarea administrației publice și finalizarea cloud-ului guvernamental
  • opt spitale și achiziția a a 1.200 de ambulanțe.
