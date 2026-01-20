Cum împarți veniturile pentru a include și hobby-uri? Regula 50/30/20

La fiecare început de an, gestionarea inteligentă a banilor reprezintă unul dintre obiectivele pe care ni le propunem. Chiar dacă o bună gestionare a finanțelor se poate dovedi a fi foarte utilă, ajutând la obținerea unui stil de viață echilibrat, aceasta poate părea a fi o misiune destul de dificilă.

În acest sens intervine regula 50/30/20, o strategie de bugetare pe care o folosesc o mulțime de persoane. Este un sistem simplu, dar dacă nu l-ai mai folosit până acum, sigur vei avea nevoie de o mână de ajutor.

Înainte de toate, trebuie să spunem că persoanele care au adoptat această regulă obișnuiesc să profite de promoții pentru a face economii. De exemplu, acestea preferă să folosească un în loc să efectueze o depunere, iar astfel reușesc să economisească sume importante de bani. Iată ce trebuie să știi despre regula 50/30/20:

Ce este regula 50/30/20?

Regula 50/30/20 este o strategie propusă de Elizabeth Warren, senatoare americană, și detaliată în cartea „All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan”.

Conform acestei strategii, veniturile lunare nete trebuie să fie împărțite în trei categorii principale:

50% din fonduri vor fi redirecționate către necesități;

30% din venituri vor ajunge în bugetul pentru dorințe;

20% din venituri trebuie economisite, dar pot fi folosite și pentru a reduce datoriile.

Este o structură simplă, ușor de folosit de către toată lumea, așa că dacă îți dorești mai mult control asupra finanțelor personale, aceasta este regula pe care trebuie să o aplici și tu.

Cum să folosești această strategie?

Chiar dacă regula pare simplă la prima vedere, este foarte important să te documentezi suficient de mult pentru a o folosi cât mai corect. În acest fel, eficiența sa nu va fi afectată.

Vestea bună este că în rândurile următoare îți voi oferi mai multe recomandări pe care le poți folosi atunci când apelezi la această strategie de administrare a veniturilor:

50% pentru necesități

Să începem cu bugetul de 50% alocat necesităților, deoarece aici vor ajunge cei mai mulți bani.

Acesta va fi fondul tău rezervat cheltuielilor tale esențiale, fără care ți-ar fi imposibil să te descurci în viața de zi cu zi.

Mai precis, este vorba despre banii pentru chirie, utilități, transport, produse alimentare și alte facturi. În cazul în care cheltuielile de bază depășesc acest procent, va trebui să iei măsuri pentru a le reduce.

Poți încerca să renegociezi contractul de închiriere a locuinței sau, în cel mai rău caz, va trebui să crești bugetul, astfel încât să poți acoperi toate cheltuielile de bază.

30% pentru dorințe

În această categorie sunt alocați banii pentru dorințe, adică acele achiziții care îți aduc fericire și satisfacție. Cu alte cuvinte, 30% din veniturile tale nete pot fi folosite pentru pasiuni, așa cum este sportul, arta, călătoriile și alte hobby-uri.

De asemenea, tot în acest buget sunt incluse cheltuielile pentru ieșirile în oraș, dar și abonamentele la Netflix, Disney sau alte surse de divertisment.

Acest procent este important și face ca regula să fie populară deoarece îți oferă în continuare posibilitatea de a te bucura de viață, fără a exagera cu cheltuielile. Totuși, nu vei economisi fiecare leu, dar nici nu vei lua bani de la facturi pentru a ieși la cafea.

20% pentru economii

În final, avem bugetul pentru economii. Acesta joacă un rol esențial în strategia de administrare inteligentă a veniturilor, motiv pentru care nu trebuie să omiți niciodată să redirecționezi 20% din venituri către fondul de economii.

Acest obicei te va ajuta să obții un fond de urgență, dar totodată poți folosi aceste fonduri pentru diverse obiective financiare, așa cum este achiziționarea unei locuințe sau a unei mașini.

Totodată, poți folosi acest procent din venituri pentru a rambursa creditele anticipat, ceea ce te va ajuta să economisești chiar și mai mult pe termen lung.

Avantajele regulii 50/30/20

Acum că ai aflat cum funcționează regula 50/30/20 și care sunt prioritățile pe care trebuie să le ai în vedere, poate că te întrebi dacă merită să o folosești și tu. Te vei convinge că este o regulă utilă dacă vei descoperi care sunt avantajele sale!

Iată câteva dintre cele mai importante avantaje garantate de regula 50/30/20:

Este o regulă ușor de utilizat. După cum ai putut observa, strategia este foarte ușor de folosit chiar și de către persoanele fără experiență în finanțe personale;

Oferă responsabilitate, fără a te obliga să renunți la pasiuni. Această regulă îți permite să te bucuri de pasiuni fără a te simți vinovat mai apoi, dar totodată vei și economisi;

Oferă flexibilitate. Procentele pot fi modificate în funcție de venituri și obiective;

Mai puțin stres financiar. Având economii stabile și un fond de urgență, vei putea depăși fără stres momentele neprevăzute din viața ta.

Regula 50/30/20 este una dintre cele mai eficiente strategii de management financiar personal, așa că dacă îți propui să obții mai mult control asupra banilor, fără a renunța la hobby-uri, și să faci economii pe termen lung, ar trebui să o folosești și tu.