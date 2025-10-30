B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Cum importa fostul patron Sidex Galați petrol rusesc cu „nave fantomă”. Trafic de țiței adus din Rusia

Cum importa fostul patron Sidex Galați petrol rusesc cu „nave fantomă”. Trafic de țiței adus din Rusia

Adrian A
30 oct. 2025, 11:02
Cum importa fostul patron Sidex Galați petrol rusesc cu nave fantomă. Trafic de țiței adus din Rusia
sursa: the indian express
Miliardarul indian Lakshmi Mittal, fost proprietar al Sidex Galați, a achiziționat petrol rusesc transportat de așa-numitele „nave fantomă” aflate sub sancțiunile impuse de Statele Unite.

Trafic de petrol rusesc cu „nave fantomă”

Potrivit jurnaliștilor de la Financial Times, petrolul adus cu „nave fantomă” era destinat unei rafinării care aparține, în parte, și miliardarului indian, fost patron al Sidex Galați.

Investigația arată că rafinăria Guru Gobind Singh din statul indian Punjab a primit petrol rusesc transportat de petroliere incluse pe listele de sancțiuni ale SUA în valoare de aproape 300 de milioane de dolari. Și asta doar în perioada  iulie – septembrie 2025. Rafinăria se află în top 10 în India și poate procesa până la 11,3 milioane de tone de petrol pe an.

Conform celor de la Financial Times, petrolierele plecau din Murmansk și livrau încărcătura prin Golful Oman, iar în timpul curselor navele dezactivau sistemul de identificare automată sau transmiteau coordonate eronate.

De partea cealaltă, reprezentanții rafinăriei susțin că nu știau că petrolierele sunt aflate sub sancțiuni. Conform declarațiilor companiei indiene, petrolul a fost cumpărat pe baza unei livrări directe, ceea ce ar însemna că nu aveau date că erau utilizate „nave fantomă”.

Fostul patron Sidex Galați oprește achiziționarea de petrol rusesc

Cu toate astea, după ce a apărut investigația, Lakshmi Mittal a anunțat că că a încetat să mai achiziționeze petrol rusesc.

Dezvăluirile vin într-un moment tensionat, în care SUA intensifică presiunile asupra companiilor indiene pentru a înceta achiziţiile de petrol rusesc. Săptămâna trecută, Washingtonul a impus noi sancţiuni împotriva giganţilor Rosneft şi Lukoil, în încercarea de a forţa Kremlinul să revină la masa negocierilor privind Ucraina.

Lakshmi Mittal și preluarea Sidex Galați

În 2001, Sidex Galați a fost vândut de statul român către compania britanico-indiană Mittal Steel, iar datoriile către bugetul de stat au fost șterse. Se spune,însă, că guvernul Adrian Năstase de fapt nu a vândut combinatul, ci l-a făcut cadou.

Concert, firma lui Lakshmi Mittal ar fi trebuit să plătească 77 de milioane de euro, dar una dintre condițiile afaceristului a fost să plătească doar o primă tranșă de 25 de milioane de euro, și nu toată suma. Pe lângă privatizarea păguboasă pentru statul român, Guvernul a mai acordat 3 miliarde de dolari din bugetul României sub formă de ajutoare, ștergeri de datorii, anulări de penalități şi credite fiscale. În 2006, combinatul Sidex Galați și-a schimbat numele în Arcelor Mittal. În 2011, mai erau câteva mii de angajați, iar producția scăzuse la 3 milioane de tone de produse siderurgice. În iulie 2019, combinatul siderurgic din Galați a ajuns la Liberty House Group, o companie britanică înființată în 1992 de un alt om de afaceri indian, Sanjeev Gupta.

