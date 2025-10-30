B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Cum să alegi o linie de bucătărie pentru o bucătărie mică

Cum să alegi o linie de bucătărie pentru o bucătărie mică

B1.ro
30 oct. 2025, 11:17
Cum să alegi o linie de bucătărie pentru o bucătărie mică
Modern kitchen interior with island, appliances, sunlight. Design concept. 3D Rendering

Proiectezi bucătăria apartamentului mic și te-ai împotmolit? Nu e nefiresc să te pierzi cu firea când vezi că toate corpurile de mobilier pe care le dorești nu încap, e chiar frustrant…așa că îți propun o altă abordare: mizează pe funcționalitate! Când spațiul este mic e bine să descoperi soluțiile care te ajută să organizezi în cel mai mic detaliu toate ustensilele și vasele din bucătărie. Alegi o liniei de bucătărie care valorifică spațiul și completezi interiorul cu accesorii de depozitare și organizatoare. Cum identifici care este cea mai bună mobilă de bucătărie? Citește și descoperă.

Funcționalitate – punctul de plecare al designului inteligent

Nu aglomera spațiul, pentru că o bucătărie mică va fi copleșește vizual, va deveni aproape imposibil să te miști fără să lovești ceva, ceea ce e neplăcut. Când amenajezi bucătăria nu ține doar de dorințe, ci de nevoi. Sunt multe designuri de linii de bucătărie, care sunt bine proporționate și care pot valorifica spațiul pe verticală fără a se pierde din funcționalitate. Liniile pentru bucătăriile atipice în formă de L sau în U te ajută să creezi senzațiea de „cuib” funcțional va permite valorificarea excelentă a spațiului și-ți va permite să circuli nestingherit.

Corpurile de mobilier de bucătărie funcționează ca un sistem, ele trebuie să asigure desfășurarea unui flux continuu. Activitățile de depozitare, spălare, preparare, gătire să se realizeze ușor. Dacă respecți această secvența, spațiul funcționează coerent.

O linie de bucătărie dreaptă, dispusă pe un singur perete, se potrivește bine pentru spațiile foarte mici. Extinsă pe verticală, valorifică perfect spațiul și îi mărește utilizarea.

Alegerea formei – între necesitate și stil

Forma mobilierului influențează circulația într-un spațiu mic. Mobilierul în linie dreaptă este eficient și se potrivește pe un perete liber, dar când bucătăria are colțuri atunci o linie în colț se crează echilibru între funcționalitate și volum.

Dacă discutăm despre proiecte atipice sigur vorbim despre bucătăria modulară. Permite adaptarea spațiului în funcție de necesități și vine cu avantajul că modulele pot fi înlocuite, mutate sau reorganizate.

Într-o bucătărie mică estetica și impactul vizual sunt date de materiale. Se pot monta uși din lemn deschise la culoare ce adaugă căldură și un aer atemporal fără să încarce. Ușile din PAL și MDF cu finisaj lucios asigură un aer curat, modern și vin cu avantajul că atrag lumina și crează senzația de spațiu.

Nu există o „formulă perfectă” pentru un proiect de amenajare a unei bucătării mici, însă există soluții interesante care ajută la definirea unui ambient funcțional, coerent și obținerea unor rezultate de excepție.

Sursă de imagine: Who is Danny – stock.adobe.com

Tags:
Citește și...
Cum importa fostul patron Sidex Galați petrol rusesc cu „nave fantomă”. Trafic de țiței adus din Rusia
Economic
Cum importa fostul patron Sidex Galați petrol rusesc cu „nave fantomă”. Trafic de țiței adus din Rusia
Tichetele de masă vor fi mai mari din 2026. Care va fi noua valoare și ce beneficii aduce această decizie
Economic
Tichetele de masă vor fi mai mari din 2026. Care va fi noua valoare și ce beneficii aduce această decizie
Noi reguli pentru acordarea creditelor de nevoi personale. Proiect legislativ inițiat de Ministerul Economiei
Economic
Noi reguli pentru acordarea creditelor de nevoi personale. Proiect legislativ inițiat de Ministerul Economiei
Economiștii trag un semnal de alarmă! România, tot mai aproape de recesiune
Economic
Economiștii trag un semnal de alarmă! România, tot mai aproape de recesiune
Salariul unui muncitor în Spania. Ce trebuie să știe românii care-și caută de lucru în străinătate
Economic
Salariul unui muncitor în Spania. Ce trebuie să știe românii care-și caută de lucru în străinătate
Pensiile din noiembrie vor fi plătite cu întârziere. Cum se modifică calendarul pentru românii din țară și străinătate
Economic
Pensiile din noiembrie vor fi plătite cu întârziere. Cum se modifică calendarul pentru românii din țară și străinătate
Investiții masive în energia verde în județul Ilfov. Bani europeni pentru proiectele Consiliului Județean
Economic
Investiții masive în energia verde în județul Ilfov. Bani europeni pentru proiectele Consiliului Județean
Veniturile din tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate. Senatul a eliminat scutirea temporară de la plată
Economic
Veniturile din tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate. Senatul a eliminat scutirea temporară de la plată
La alții se poate, la noi plătesc doar românii de rând. Băncile italiene, puse să plătească pentru profit
Economic
La alții se poate, la noi plătesc doar românii de rând. Băncile italiene, puse să plătească pentru profit
Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
Economic
Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
Ultima oră
11:53 - Controlul șoferului sau al vehicului, în trafic. Situațiile în care pot interveni polițiștii
11:28 - Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”. Președintele a depus o coroană de flori la fostul club
11:02 - Cum importa fostul patron Sidex Galați petrol rusesc cu „nave fantomă”. Trafic de țiței adus din Rusia
11:01 - Jaful de la Louvre. Poliția franceză a făcut încă cinci arestări. Bijuteriile furate nu au fost găsite
10:33 - Extrema dreaptă pierde alegerile din Olanda. Viitorul guvern va fi constituit în jurul partidului centrist D66
10:29 - Diana Șoșoacă s-a întors din China. Ce mesaj susține că a primit de la chinezi (VIDEO)
10:28 - Marius Budăi (PSD): „Germania a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Ar trebui să urmăm acest exemplu”
09:49 - Caz incredibil într-un centru social! O adolescentă a fost violată de unul dintre băieții care locuia în același apartament cu ea
09:48 - Incendiu la o locuință din Sectorul 2. Pompierii intervin cu 11 autospeciale de stingere
09:32 - Retragerea trupelor din România, subiect minor pentru Donald Trump. Decizia a pus pe jar autoritățile din România