Cum vom plăti noi toți majorarea de pensii de 40% promisă de PSD pentru anul electoral 2024. Explicațiile profesorului Christian Năsulea: „O mare problemă se prefigurează” (VIDEO)

Christian Năsulea, profesor de economie mondială, a declarat joi, pentru B1 TV, că deficitul bugetar va fi și mai greu de adus sub control, dat fiind că guvernanții, în speță PSD, au anunțat de anul viitor, an electoral. Bugetul public de pensii are deja mari probleme, căci unii primesc pensii mari, deși nici măcar nu au contribuit, or o majorare atât de semnificativă ar însemna costuri mari suplimentare și acești bani trebuie să vină de undeva. Deci vor crește taxele iar. Prin urmare, pensii mărite consistent înseamnă costuri mai mari pentru noi toți.

Năsulea a mai susținut că măsura Guvernului Ciolacu de limitare a plăților cash a produs deja efecte negative, dar e bine că chiar și în al 12-lea ceas.

Totodată, acesta a vorbit și despre rectificarea bugetară, pe care se pare că Guvernul o va face până la urmă.

Năsulea, despre rectificarea bugetară negativă

Amintim că guvernanții au anunțat inițial o rectificare bugetară, apoi s-au răzgândit și au spus că nu mai fac, apoi s-au răzgândit din nou. Evident, aceasta va fi una negativă, spune profesorul de economie.

„E foarte bine să se facă rectificarea bugetară, nu e normal care se folosește într-o execuție bugetară pentru bugetul de stat. Deci e absolut normal ca acest lucru să se întâmple și era evident de așteptat ca execuția să fie una negativă, care să reducă anumite cheltuieli previzionate, având în vedere în care ne confruntăm”, a declarat Christian Năsulea, pentru B1 TV.

Acesta a mai susținut că e de dorit ca Guvernul să reușească să se încadreze în ținta de deficit bugetar convenită cu Comisia Europeană, astfel încât „să nu periclităm mecanismul de interacțiune cu instituțiile europene și în felul acesta să nu speriem și să nu scădem și mai mult încrederea investitorilor în economia româneaască”.

Christian Năsulea, despre limitarea plăților cash

Cât despre măsura Guvernului Ciolacu de limitare a plăților cash și corecția acesteia, Năsulea a afirmat: „E foarte bine că se revine asupra acestei decizii. După cum mai mulți oameni din zona de analiză și din zona academică , costurile suplimentare produse de aceste limitări ale utilizării a banilor cash urmau să se răsfrângă asupra consumatorului final. Era lesne de înțeles, era imposibil ca lucrurile să se întâmple altfel. Când strângi șurubul și faci să fie mai complicat pentru comercianții care respectă legea să se încadreze în limitele legii, asta duce la costuri suplimentae pe care le vor plăti consumatorii finali”.

Năsulea a mai spus că măsura de limitare a plăților cash nu avea cum să ducă la scăderea evaziunii fiscale, așa cum a pretins premierul Marcel Ciolacu (PSD), deoarece „evazioniștii sunt persoane sau firme care nu respectă legea, deci când modifici condițiile legale, maxim ce poți să realizezi e să determini mai mulți oameni să nu respecte legea pentru că o faci în multe situații imposibil de respectat și atunci abordarea era greșită de la îcneput nu ar fi trebuit incluse aceste prevederi. E târziu, deja au apărut perturbări destul de importante, au scăzut diverși indicatori și din cauza acestei idei a limitării cashului, dar măcar în al 12-lea ceas încep și oamenii din Guvern să-și dea seama cât de mare ar fi fost impactul negativ al acestei măsuri”.

Năsulea, despre majorarea de pensii de peste 40% promisă de PSD pentru anul electoral 2024

Cât despre majorarea de pensii substanțială promisă de PSD pentru anul viitor, Christian Năsuleea a afirmat că aceasta va însemna o „presiune suplimentară asupra bugetului, care trebuie de undeva să scoată 40% în plus”.

Bugetul de pensii deja primește bani în plus pentru că nu poate susține singur pensiile actuale, unii încasând deși nu au contribuit, or o astfel de majorare înseamnă că Guvernul va trebui să facă rost de acești bani de undeva – adică a populației active. Practic, tot noi toți vom plăti aceste majorări de pensii promise de PSD pentru anul electoral 2024.

„Avem o problemă mare care se prefigurează pentru anul viitor, care ține de un deficit bugetar care va fi și mai greu de adus sub control” – a fost concluzia profesorului de economie mondială Christian Năsulea.