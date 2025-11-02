Cristian Erbașu transmite un avertisment pentru autoritățile guvernamentale. Închiderea unor proiecte de infrastructură ar putea duce la masive în industria construcțiilor.

Avertismentul omului de afaceri Cristian Erbașu

În jur de 50.000 de angajați din domeniul construcțiilor își vor pierde locurile de muncă, în perioada următare. Omul de afaceri Cristian Erbașu, unul dintre cei mai importanți antreprenori în domeniu, atrage atenția că multe firme se pregătesc să-și închidă porțile. Reducerile de personal, care vor avea loc la nivelul întregii țări, se datorează suspendării finanțărilor din și Anghel Saligny.

Erbașu a vorbit din poziția de președinte al Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, în cadrul unei conferinţe la Sinaia. El a anunțat că anumite șantiere au fost deja abandonate. Situaţia dificilă de pe piața construcțiilor a survenit ca urmare a suspendării unor proiecte de investiții. Anterior deciziei, companiile din construcţii și-au stabilit necesarul de personal în funcție de proiectele în care au fost implicate.

După oprirea finanțărilor, vor fi nevoite să recurgă la concedieri. Situația este valabilă la nivelul întregii țări ca urmare a reducerii ritmului de desfășurare a activității.

„Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fi disponibilizaţi, în acest an şi anul viitor. Este ordinul de mărime pe care îl previzionăm pe următoarele şase luni. Această situaţie a apărut în urma reducerii bugetelor de investiţii (ale companiilor din construcţii, n.r.) şi în urma încetinirii sau opririi unor proiecte”, a spus Cristian Erbașu.

Presiunea este uriașă pe firmele mici și mijlocii

reprezintă aproximativ 200.000 angajaţi. Dintre aceștia în jur de 60 – 70.000 activează în domeniul construcțiilor. Din datele oficiale, la nivelul întregii țări, firmele de construcți numără în jur e 500.000 de .

Cristian Erbașu a precizat că există deja semnale din partea unor companii. Parte dintre acestea se pregătesc să-și reducă activitatea, iar altele chiar să închidă. Din cauza lipsei banilor pentru derularea lucrărilor de investiții, aceste firme riscă să intre în colaps.

„Sunt nu numai semnale, ci şi certitudini, în sensul că unele companii deja se pregătesc să se închidă, iar alte companii se pregătesc să reducă extrem de mult activitatea şi să reducă dimensiunea firmelor din construcţii”, a precizat omul de afaceri.

Potrivit spuselor sale, situația va fi mai dificilă în cazul companiilor de mărime medie, cu câte 50 – 100 de lucrători. Acestea vor întâmpina probleme, din cauza lipsei lucrărilor și nu vor avea alte soluții decât să-și restrâng activitatea.