Acasa » Economic » Cutremur pe piața construcțiilor. 50.000 de lucrători ar putea rămâne fără slujbe. Avertismentul omului de afaceri Cristian Erbașu

Cutremur pe piața construcțiilor. 50.000 de lucrători ar putea rămâne fără slujbe. Avertismentul omului de afaceri Cristian Erbașu

Adrian Teampău
02 nov. 2025, 16:32
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Avertismentul omului de afaceri Cristian Erbașu
  2. Presiunea este uriașă pe firmele mici și mijlocii

Cristian Erbașu transmite un avertisment pentru autoritățile guvernamentale. Închiderea unor proiecte de infrastructură ar putea duce la concedieri masive în industria construcțiilor.

În jur de 50.000 de angajați din domeniul construcțiilor își vor pierde locurile de muncă, în perioada următare. Omul de afaceri Cristian Erbașu, unul dintre cei mai importanți antreprenori în domeniu, atrage atenția că multe firme se pregătesc să-și închidă porțile. Reducerile de personal, care vor avea loc la nivelul întregii țări, se datorează suspendării finanțărilor din PNRR și Anghel Saligny.

Erbașu a vorbit din poziția de președinte al Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, în cadrul unei conferinţe la Sinaia. El a anunțat că anumite șantiere au fost deja abandonate. Situaţia dificilă de pe piața construcțiilor a survenit ca urmare a suspendării unor proiecte de investiții. Anterior deciziei, companiile din construcţii și-au stabilit necesarul de personal în funcție de proiectele în care au fost implicate.

După oprirea finanțărilor, vor fi nevoite să recurgă la concedieri. Situația este valabilă la nivelul întregii țări ca urmare a reducerii ritmului de desfășurare a activității.

„Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fi disponibilizaţi, în acest an şi anul viitor. Este ordinul de mărime pe care îl previzionăm pe următoarele şase luni. Această situaţie a apărut în urma reducerii bugetelor de investiţii (ale companiilor din construcţii, n.r.) şi în urma încetinirii sau opririi unor proiecte”, a spus Cristian Erbașu.

Cristian Erbașu
Cristian Erbașu, antreprenor în domeniul construcțiilor. Sursa foto: captură video B1 TV

Presiunea este uriașă pe firmele mici și mijlocii

Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii reprezintă aproximativ 200.000 angajaţi. Dintre aceștia în jur de 60 – 70.000 activează în domeniul construcțiilor. Din datele oficiale, la nivelul întregii țări, firmele de construcți numără în jur e 500.000 de salariați.

Cristian Erbașu a precizat că există deja semnale din partea unor companii. Parte dintre acestea se pregătesc să-și reducă activitatea, iar altele chiar să închidă. Din cauza lipsei banilor pentru derularea lucrărilor de investiții, aceste firme riscă să intre în colaps.

„Sunt nu numai semnale, ci şi certitudini, în sensul că unele companii deja se pregătesc să se închidă, iar alte companii se pregătesc să reducă extrem de mult activitatea şi să reducă dimensiunea firmelor din construcţii”, a precizat omul de afaceri.

Potrivit spuselor sale, situația va fi mai dificilă în cazul companiilor de mărime medie, cu câte 50 – 100 de lucrători. Acestea vor întâmpina probleme, din cauza lipsei lucrărilor și nu vor avea alte soluții decât să-și restrâng activitatea.

„Pericolul cel mai mare este în cazul companiilor medii, cu 50-100 de angajaţi, acestea sunt în situaţia cea mai delicată. Sunt prea mari să nu aibă probleme şi prea mici să şi le rezolve”, a mai afirmat Cristian Erbaşu.

