Dan Suciu (BNR): Trebuie o consolidare a scăderii inflației pentru a putea avea o discuție coerentă și relevantă în ceea ce privește scăderea dobânzilor / Prognozele arată că inflația va fi sub 6% în martie (VIDEO)

Prognozele Băncii Naționale a României arată că inflația va fi sub 6% în martie, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Dan Suciu, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu.

Dan Suciu (BNR), pe B1 TV, despre scăderea inflației

Întrebat când va scădea dobânda-cheie, având în vedere că , purtătorul de cuvânt al BNR a spus: „E important că am revenit pe o tendință descendentă, de scădere a inflației. E foarte importantă inversarea tendinței, după ce în luna ianuarie am avut o creștere semnificativă. E important și un al doilea lucru, să avem o consolidare a acestei scăderi, a acestei tendințe descendente, sub cifra de 7%, pentru a putea avea o discuție coerentă și relevantă în ceea ce privește scăderea dobânzilor”.

„Așteptăm datele pe martie. Probabil că ele vor fi în aceeași tedință descendentă. Toată prognoza noastră arată că va fi sub 6%, dar avem nevoie și de confirmarea cifrelor, nu de doar o prognoză”, a adăugat Dan Suciu.