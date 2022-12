Dan Vîlceanu, despre bugetul pe 2023: Undeva se minte, ori pe partea de venituri, ori la inflație / Suma scrisă la investiții, un buffer din care se iau bani atunci când PSD are nevoie să își mai mulțumească baronii (VIDEO)

Deputatul Dan Vîlceanu susține că, în calitate de fost ministru de finanțe, nu putea să voteze proiectul de buget pentru 2023. „Undeva se minte, ori pe partea de venituri, ori la inflație”, a declarat liberalul, joi, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Întrebat de ce a votat împotriva proiectului de buget, el a explicat: „Pentru că am fost ministru de Finanțe și nu puteam să votez bugetul acesta, de altfel i-am și spus ministrului la dezbateri generale că ar trebui să își aleagă ori inflație de 8% și atunci înseamnă că nu mai faci veniturile acelea scrise în buget niciodată, ori inflație mare și atunci îți faci veniturile pe care le-a scris în buget, deci undeva se minte, ori pe partea de venituri, ori la inflație”.

„Pe de altă parte, am să vă dau un exemplu concret de cum au fost umflate sumele pe partea de venituri, cel puțin. Vă aduceți aminte vestita Ordonanță 16, asta prin care se supraimpozitau contractele de muncă part-time – eh, ea cuprindea și creșterea impozitelor și taxelor locale, impactul bugetar fiind de cam 5 miliarde pe parte de venituri, adică ar fi trebuit să încasăm cu 5 miliarde în plus”, a continuat Dan Vîlceanu.

„Eh, în Parlament a fost scoasă creșterea de impozite și taxe locale, deci practic în momentul în care această Lege privind aprobarea Ordonanței 16 va intra în vigoare va șterge practic din acest buget cam 5 miliarde care sunt cuprinse în Ordonanța 16 și care, fiind în vigoare la acest moment, când a fost făcut bugetul, a trebuit să fie luate în considerare, adică avem cu 5 miliarde în plus pe parte de venituri sume din Ordonanța 16, care a fost modificată în Parlament și, în momentul în care va intra în vigoare, acele venituri vor dispărea, dar bineînțeles că lucrurile acestea se știau la Ministerul de Finanțe”, susține fostul ministru.

„Știm sigur că pe cheltuieli se va exagera și nu mai ține nimeni cont de ce e scris în buget (…). Ceea ce e important de spus este următorul lucru și ați subliniat și dumneavoastră, ni se promit 7,2% din PIB investiții, păi anul acesta am avut 6,7 și la rectificări am ajuns la 6,2, deci au tăiat de la investiții. De fapt, suma scrisă la investiții în buget este un buffer din care se iau bani atunci când PSD are nevoie să își mai mulțumească baronii locali sau primarii și de aceea sunt prevăzute sume mari în buget, dar niciodată nu sunt cheltuite”, a mai spus Dan Vîlceanu.