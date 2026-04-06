Acasa » Politică » BREAKING NEWS: Donald Trump nu vine la București, la Summitul B9. Îl trimite pe Marco Rubio în România

Adrian A
06 apr. 2026, 11:46
Sursa foto: Facebook / @Nicusor Dan
Cuprins
  1. Trump nu vine în România
  2. Cine vine la Summitul B9 de la București

Donald Trump a răspuns invitației lui Nicușor Dan la Summitul B9 de la București. Însă, negativ. Președintele SUA anunță că nu vine pe 13 mai în România, dar îl trimite pe Marco Rubio, șeful diplomației SUA.

Trump nu vine în România

Donald Trump a trimis o scrisoare în care a mulțumit României și Poloniei pentru creșterea procentului din PIB pentru Apărare și creșterea de până la 5%, în anii viitori. De asemenea, a mulțumit și pentru sprijinul acordat în contextul războiului din Iran.

Însă, în privința unei vizite la București cu ocazia Summitului B9, unde a fost invitat de Nicușor Dan, Donald Trump a anunțat că nu vine. Dar, cel mai probabil, îl va trimite în România pe Marco Rubio.

Nicușor Dan l-a invitat pe Donald Trump în România la o săptămână după ce a fost la Wahington la primul Congres al Consiliului pentru Pace.

Cine vine la Summitul B9 de la București

Summitul B9 a fost înfiinţat la iniţiativa fostului preşedinte Klaus Iohannis, şi a fostului șef de stat al Poloniei, Andrzej Duda, în 2015, iar prima reuniune a avut loc la Bucureşti.

Formatul a luat naștere ca reacție la atitudinea agresivă a Rusiei, în special după anexarea peninsulei Crimeea și desfășurarea operațiunilor militare din Donbas în 2014. Toate țările alianței fie au făcut parte din fosta URSS, fie fie au făcut parte din sfera de influență a Uniunii Sovietice.

În acest an, Summitul va fi organizat la București pe 13 mai, și sunt așteptați aproximativ 15 lideri aliați. De asemenea, secretarul general al NATO, Mark Rutte, va veni în România, la summitul formatului București 9.

La summitul de la București a fost invitat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Formatul B9 reunește statele de pe flancul estic al NATO (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia), dar Polonia și România intenționează să invite și statele scandinave să se alăture grupului.

