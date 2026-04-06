Prețurile combustibililor în prima zi din Săptămâna Patimilor. Cât costă astăzi motorina, cu o zi înainte de reducerea accizei

Adrian A
06 apr. 2026, 11:09
Foto simbol: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cele mai mici prețuri din țară la carburanți
  2. Cât costă benzina și motorina în București
  3. Reducerea accizei la motorină intră în vigoare marți

Prețul benzinei și al motorinei a stagnat luni, 6 aprilie 2026, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro. Carburanții se găsesc la același preț în marile orașe ale țării și au menținut nivelul de preț atins duminică.

Cele mai mici prețuri din țară la carburanți

București – benzină 9,11 lei/l, motorină 10,29 lei/l

Cluj-Napoca – benzină 9,11 lei/l, motorină 10,29 lei/l

Timișoara – benzină 9,11 lei/l, motorină 10,29 lei/l

Iași – benzină 9,11 lei/l, motorina 10,29 lei/l

Constanța – benzină 9,11 lei/l, motorina 10,29 lei/l., arată peco-online, citat de jurnaliștii de la Libertatea.

Cât costă benzina și motorina în București

În București, cea mai ieftină benzină standard costă luni, 9,11 lei/l la Rompetrol, minim păstrat de două zile, iar cea mai scumpă ajunge la 9,23 lei/l la Mol, la fel ca în ziua precendentă. Prețul benzinei premium este de 9,29 lei/l la Rompetrol, la fel ca sâmbătă, și ajunge până la 9,90 lei/l la Lukoil, maxim păstrat încă de ieri.

Cea mai ieftină motorină standard în București este de 10,29 lei/l la Petrom, la fel ca în ziua precendentă, iar cea mai scumpă este de 10,51 lei/l la Rompetrol, maxim păstrat identic în ultimele trei zile. Motorina premium a stagnat și ea în ultimele două zile și costă 9,84 lei/l la Rompetrol, urcând până la 10,89 lei/l la Mol.

Reducerea accizei la motorină intră în vigoare marți

Guvernul a adoptat, în ședința extraordinară de vineri, ordonanța de urgență care prevede reducerea accizei la motorina standard cu aproximativ 30 de bani pe litru (36 de bani cu TVA), precum și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru companiile care extrag și comercializează petrol în România.

Ordonanța va intra în vigoare marți, 7 aprilie.

România este într-o situație foarte dificilă. Vă amintesc că anul trecut, din cauza deficitului excesiv, eram aproape de tăierea fondurilor europene. Marja de manevră pentru asemenea intervenții e extrem de mică. Ceea ce s-a putut face, s-a făcut”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

