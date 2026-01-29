B1 Inregistrari!
Tarifele STB rămân neschimbate. CGMB a blocat majorarea prețului biletului. Ce prevedea proiectul primarului Ciucu

Ana Maria
29 ian. 2026, 15:19
foto: STB
Cuprins
  1. CGMB spune nu creșterii tarifelor STB: Ce prevedea proiectul de majorare a tarifelor
  2. Ce decizie a luat PSD în privința majorării tarifelor
  3. Ce alte proiecte au fost respinse în ședința CGMB

CGMB spune „nu” creșterii tarifelor STB. Consiliul General al Municipiului București a decis joi să nu aprobe propunerea de creștere a tarifelor la Societatea de Transport București (STB). Primarul general, Ciprian Ciucu, a propus majorarea prețului unei călătorii de la 3 lei la 5 lei, însă, proiectul a fost blocat. În cadrul votului, PSD, împreună cu AUR și PUSL, s-au abținut, iar inițiativa a fost respinsă. Ședința CGMB s-a desfășurat în condiții tensionate, cu abțineri repetate din partea PSD la toate proiectele discutate.

CGMB spune nu creșterii tarifelor STB: Ce prevedea proiectul de majorare a tarifelor

Planul primarului general Ciprian Ciucu includea nu doar creșterea prețului biletului de călătorie STB, ci și o posibilă majorare a biletului comun pentru metrou, care ar fi ajuns până la 9 lei. În plus, pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei ar fi pierdut gratuitatea la transport, iar sancțiunile pentru contravenții ar fi fost dublate, potrivit Antena 3 CNN.

Tarifele propuse erau următoarele:

  • două călătorii metropolitane – 10 lei

  • zece călătorii metropolitane – 40 lei

  • abonament 24 de ore – 14 lei

  • abonament 72 de ore – 30 lei

  • abonament 7 zile – 45 lei

  • abonament 1 lună – 100 lei

  • abonament redus 50% / 1 lună – 50 lei

  • abonament 6 luni – 500 lei

  • abonament 12 luni – 900 lei

  • călătorie la tarif special cu supra-taxa – 200 lei

Ce decizie a luat PSD în privința majorării tarifelor

Deși PSD votase, inițial, în favoarea acestui proiect în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA), în ședința CGMB a ales să se abțină. Astfel, atât tarifele pentru călătorii, cât și beneficiile acordate pensionarilor, rămân neschimbate pentru moment.

Ce alte proiecte au fost respinse în ședința CGMB

Tot joi, CGMB a respins și propunerea de auditare a companiilor STB și Termoenergetica, cu 24 de voturi „pentru” și 29 de abțineri. La această decizie, PSD și AUR s-au abținut, iar primarul Ciucu a reacționat dur în ședință: „nu voi vă luați înjurăturile”.

De asemenea, planurile de reorganizare a patru instituții municipale, promovate de primar, au fost blocate de PSD. Argumentul opoziției a fost legat de riscul creării unor „instituții pe hârtie” care, în practică, ar putea genera blocaje. PSD a cerut „să ne comunicați concret care este planul de tranziție și cum asigurăm continuarea activităților”.

