Daniel Dăianu: Regimul fiscal nu e echitabil. Când privilegiile sunt excesive, cum să asiguri bunurile de bază pentru societate? / Unii spun că suntem în ciclul postpandemic. O nerozie mai mare n-am mai auzit (VIDEO)

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, s-a arătat destul de sceptic că în 2022 vom reuși să colectăm la buget pe atât de mult pe cât susține Guvernul. Acesta a ținut să sublinieze că România trebuie să fi atentă și la deficitul bugetar, cu atât mai mult cu cât suntem singura țară din UE în procedură de deficit excesiv. Dăianu a mai vorbit despre inflație și despre problemele pe care încă la pune pandemia, deși unii, în mod greșit, susțin că a fost depășită criza sanitară.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Daniel Dăianu, despre șansele de a se colecta mai mult la buget în 2022

„Noi am intrat (în pandemie) cu un deficit foarte mare, structural, adică România, neluând în calcul poziția pe ciclul economic, trăia peste putințele sale. Adică bugetul public consuma mai mult decât era sustenabil pe termen foarte lung și se impunea o corecție. Ne-a izbit pandemia, a crescut acest deficit structural, cum a crescut peste tot în UE, dar în timp ce la alte țări se poate sesiza din 2022 o revenire clară către deficite ce erau consemnate înainte de 2020, la noi dacă nu vom adopta măsuri de reducere a deficitului, vom rămâne cu unul sus de tot, ce nu va putea fi finanțat.

Noi am spus că în construcția bugetului – și predecesorii noștri de la Consiliul Fiscal au sesizat și ei – există o așteptare de creștere mai ales a veniturilor fiscale care înseamnă o ameliorare a colectării. Asta e de dorit și ar fi grozav!

În 2021 noi am beneficiat de două atuuri: a crescut economia substanțial, mai mult decât era prognozat, și și inflația a ajutat, și am avut încasări în contul lui 2020, au fost amânări la plată care s-au văzut în 2021. Aceste amânări la plată noi le credem în jur de 3 miliarde în 2022, deci considerabil sub ceea ce se pare că s-a încasat în 2021.

Noi am fi bucuroși să nu avem dreptate și să se colecteze mult mai bine în 2022”, a declarat președintele Consiliului Fiscal, pentru B1 TV.

Acesta a puncat apoi că ANAF trebuie să facă mai mult pentru a colecta venituri la buget.

Daniel Dăianu, despre regimul fiscal din România

Dăianu a precizat apoi că actualul regim fiscal din România „are găuri foarte multe și nu e echitabil”.

„E nevoie de politică fiscală care să stimuleze unele domenii, dar când privilegiile sunt excesive, atât de multe că nu ai încasări la buget, cum atunci să onorezi toate obligațiile care înseamnă bunuri de bază pentru societate?

Eu am folosit această expresie precum în Caragiale: vrem toți să se schimbe, să avem venituri superioare, statul să finanțeze transparent bunurile de bază, dar când e să se modifice ceva, că nu se poate fără să se modifice, nu vrem. Să se schimbe, dar să nu se modifice! E un circuit absurd, fiecare se gândește la el și pierdem din vedere pădurea.

Suntem într-un echilibru precar cu bunuri publice care sunt, în privința producției, mult sub ce înseamnă un stat UE, un stat cvilizat, dar asta e, ne vom desurca fiecare cum poate. Adică fiecare face ce vrea? Asta e elefantul din cameră – trebuie să ajungem cu deficitul în preajma lui 3% în 2024. E o corecție mare, mare. E un test foarte sever”, a mai afirmat președintele Consiliului Fiscal.

Daniel Dăianu susține că e o prostie ideea că am depășit pandemia

„Noi am ajuns la concluzia că nu e prudent ca o dorită colectare superioară să fie pusă în buget. Dacă se va realiza, foarte bine!

Noi prognozăm, pe baza unei analize, că neintroducând colectarea mai bună și, totodată, având în vedere ce noi gândim că ar fi o subestimare a unor cheltuieli, deficitul în 2022 s-ar învârti în jurul a 7% din PIB.

2022 e un test foarte sever. Ai prețuri, șocul inflației, continuarea pandemiei, nu cum spun unii că suntem în ciclul postpandemic… O nerozie mai mare ca asta n-am văzut… Adică poț să gândești ce se va întâmpla după pandemie, PNRR vrea să ne ajute să luptăm cu pandemia și să gândim economia după pandemie, dar să vorbești deja că ești în ciclul postpandemic e o prostie”, a mai declarat Daniel Dăianu, pentru B1 TV.